Люди

Не лише безпечно, а й комфортно! Екскурсія по бліндажу від бійців ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Листопада 2022, 18:00

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Екскурсія по бліндажу

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