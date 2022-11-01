Не лише безпечно, а й комфортно! Екскурсія по бліндажу від бійців ЗСУ

Після плідної роботи та декількох десятків знищених окупантів, звісно, захочеться трохи відпочити. І бажано у затишку. Тому українські захисники облаштували прямісінько під землею комфортабельний бліндаж.

Як самі бійці ЗСУ жартують, це справжня трикімнатна квартира у 40 квадратних метрів. Свої володіння військові погодились показати кореспондентці Військового телебачення України Євгенії Гордієнко.

Військовослужбовці під час екскурсії розповідають, що копали бліндаж власноруч без залучення спеціальної техніки. Такі імпровізоване будівництво тривало близько трьох тижнів.

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Однак тепер це житло дарує максимальний затишок захисникам та дозволяє хоча б трохи розслабитись після тяжких боїв.

Живемо прекрасно, самі бачите, умови нормальні та ніби безпечні наскільки це можна. Укріпились дуже добре, комфорт собі створили як могли, — розповідає військовослужбовець на псевдо Хаскі.

Також чоловіки самостійно провели світло у бліндаж та збудували у ньому пічку, щоб було тепло навіть у холодну пору. А щоб мати ще й смачні обіди та вечері, військові зробили у своєму житлі не лише кімнати, але й кухню. Тож тепер мають, окрім затишку, ще й теплу їжу.

Борщик, супи різні, каші, макарони, гриби. Надсилають посилки. Продуктів є багато, — говорить про харчування на фронті військовий на псевдо Тихон.

Звісно, затишок, тепло та смачна їжа важливі для того, щоб відчувати мінімальний комфорт на передовій, але мінометники переконують — найважливіше стосунки у колективі. Це запорука злагодженої та чіткої роботи на шляху до спільної мети перемогти у цій війні.

Та не забувають українські військові й про турботу про чотирилапих друзів навіть на передовій. Читай, як наші захисники рятують тварин з-під обстрілів.

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