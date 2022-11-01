Не только безопасно, но и комфортно! Экскурсия по блиндажу от бойцов ВСУ

После плодотворной работы и нескольких десятков уничтоженных оккупантов, конечно, захочется немного отдохнуть, и, желательно, в уюте. Поэтому украинские защитники обустроили прямо под землей комфортабельный блиндаж.

Как сами бойцы ВСУ шутят, это настоящая трехкомнатная квартира в 40 квадратных метров. Свои владения военные согласились показать корреспонденту Военного телевидения Украины Евгении Гордиенко.

Военнослужащие во время экскурсии рассказывают, что копали блиндаж собственноручно, без привлечения специальной техники. Такое импровизированное строительство длилось около трех недель.

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Однако теперь это жилье дарит максимальный уют защитникам и позволяет хотя бы чуть-чуть расслабиться после тяжелых боев.

Живем прекрасно, сами видите, условия нормальные и безопасные насколько можно. Укрепились очень хорошо, комфорт себе создали как могли, — рассказывает военнослужащий с позывным Хаски.

Также мужчины самостоятельно провели свет в блиндаж и построили в нем печку, чтобы было тепло даже в холодное время. А чтобы еще и вкусные обеды и ужины, военные сделали в своем жилище не только комнаты, но и кухню. Поэтому теперь, кроме уюта, у них есть еще и теплая пища.

Борщик, супы разные, каши, макароны, грибы. Присылают посылки. Продуктов много, — говорит о питании на фронте военный с позывным Тихон.

Конечно, уют, тепло и вкусная еда важны для того, чтобы ощущать минимальный комфорт на передовой, но минометчики убеждают — важнейшие отношения в коллективе. Это залог слаженной и четкой работы на пути к общей цели победить в этой войне.

Но не забывают украинские военные и о заботе о четырехлапых друзьях даже на передовой. Читай, как наши защитники спасают животных из-под обстрелов.

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