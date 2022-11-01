Люди

Не только безопасно, но и комфортно! Экскурсия по блиндажу от бойцов ВСУ

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 ноября 2022, 18:00

Больше видео
0:03:21
барбери у Черкасах підтримують українських бійців
Бесплатная стрижка для воина: как барберы в Черкассах поддерживают украинских бойцов
0:03:04
Як переселенці з Миколаєва відкрили власне кафе в Одесі
Спаслись из-под обстрелов и возобновили бизнес — как смелые николаевцы обустроились в Одессе
0:02:41
Історія артилериста на псевдо Тайфун
Россияне уничтожили родной дом, теперь их ждет только месть! История артиллериста с позывным Тайфун
0:05:00
Історія військового, який втратив батьків під час атаки дронами
Десять секунд изменили жизнь навсегда — военный о потере родителей и дома во время атаки россиян
Смотреть больше

Последние видео
0:01:38
Екскурсія по бліндажу

Не только безопасно, но и комфортно! Экскурсия по блиндажу от бойцов ВСУ
0:11:11
Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО та масовані атаки ворога
Россия “утилизирует” тысячи ракет! В Воздушных силах рассказали о массовых атаках по Украине и как их отбивают ВСУ
0:04:40
Архангельське: історія звільнення та як люди жили в окупації
Люди бежали от оккупантов на лодках и ждали ВСУ — история деоккупированного поселка Архангельское
0:05:07
Вибухи у Миколаєві 1 листопада — як живуть люди у місті 8 місяців
Непобедимый Николаев: репортаж из города, который восемь месяцев живет под постоянным огнем
Відключення світла
Центр и Север без электроснабжения — где не будет света 1 ноября
ДТЕК створив чат-бот
Для укрощения тьмы: ДТЭК создал чат-бот, чтобы отслеживать отключение света по адресу
0:03:21
барбери у Черкасах підтримують українських бійців
Бесплатная стрижка для воина: как барберы в Черкассах поддерживают украинских бойцов
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 1 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:05:10
Невське
Репортаж из освобожденного Невского. Местные откровенно рассказали о восьми месяцах российского ада
0:05:00
Макрофінансова допомога від ЄС
Макрофинансовая помощь от ЕС: как европейцы поддерживают экономику Украины
Больше видео
Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО та масовані атаки ворога
Читать дальше
Россия “утилизирует” тысячи ракет! В Воздушных силах рассказали о массовых атаках по Украине и как их отбивают ВСУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь