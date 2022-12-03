Украина

Профессиональные бойцы! ВСУ показали тренировку морпехов

Иван Воронков, видеоредактор Викна-новости 03 декабря 2022, 21:00

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