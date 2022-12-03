Профессиональные бойцы! ВСУ показали тренировку морпехов

Морская пехота славится умением филигранно уничтожать захватчиков. Для этого бойцы постоянно улучшают свои навыки и учатся действовать, как один организм.

Тренировка — ключевой этап подготовки этих подразделений Вооруженных сил. Как подготовиться к штурму и стрелковым действиям, какое оружие будет самым эффективным, знают наши морпехи.

Для начала идет операция высадки десанта, помогает в этом техника, предоставляемая партнерами Украины. В эффективности зачистки земли от врага наши ребята уверены и выполняют задачи на все свои силы.

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