Погибшие, десятки раненых, горящие дома: атака по Запорожью

Утром 30 августа россияне ударили по Запорожью шахедами и ракетами. В результате удара есть погибшие и десятки раненых, об этом информирует начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Рассказываем, что известно о взрывах в Запорожье по состоянию на этот момент.

Запорожье: взрывы сегодня

По словам Федорова, враг нанес комбинированный удар по областному центру. По состоянию на 09:50, известно об 1 погибшем и 24 раненых.

Среди пострадавших от атаки – трое детей (это 10-летний и 9-летний мальчики и 16-летняя девушка).

Городские власти также сообщают, что в результате взрывов в Запорожье повреждено более 40 частных и 14 многоквартирных домов. Там отключили газо- и электроснабжение.

Запорожье сегодня: фото

Огромную воронку после прилета показал Иван Федоров. Смотри видео:

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что на Запорожском направлении есть угроза. Враг накапливает там десантные силы, группировка войск РФ значительно возросла.

