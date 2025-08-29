Молю Бога, чтобы этой нации не было! Киевлянка о потере матери из-за россиян

29 августа в Киеве объявлен День траура по погибшим накануне от российских обстрелов столицы. На данный момент известно о, по меньшей мере, 23 погибших людях, из которых четверо — дети. 22 человека погибли в одном месте, в Дарницком районе.

С четырьмя лицами не могут выйти на связь, также есть четыре неопознанных тела.

Как сообщили в Воздушных Силах, это был один из самых массированных обстрелов Киева. Последствия прилетов зафиксировали в каждом районе столицы, а больше всего досталось Дарницкому.

Уже более суток там идет поисково-спасательная операция на месте разрушенного жилого дома.

У Марии в этом доме вчера погибла 64-летняя мама. Женщина до сих пор не может поверить.

– Я никогда не проклинала Россию. Я думала, что они придут в себя, но нет, они никогда не придут…

С того момента, как я увидела ее в мешке, я прошу Бога, чтобы этой нации не было. Их не должно быть!

Мария написала о гибели своей мамы родственникам, живущим в России. Те ей не ответили.

Уцелевшие приходят в свои квартиры, чтобы забрать вещи — единственное, что у них осталось.

В настоящее время часть пострадавших находится в больницах. Есть два пациента в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации с ожогами тела и дыхательных путей, отравлением угарным газом и черепно-мозговой травмой.

Подробно о последствиях вчерашней атаки на Киев, мы рассказывали в нашем другом материале.

