Молю Бога, щоб цієї нації не було! Киянка про втрату матері через росіян

29 серпня в Києві оголошено День жалоби за загиблими напередодні від російського обстрілу столиці. На цей момент відомо про щонайменше 23 загиблих людей, з яких четверо — діти. 22 людини загинули в одному місці, у Дарницькому районі.

З чотирма особами не можуть вийти на звʼязок, також є чотири неупізнані тіла.

Як повідомили в Повітряних Силах, це був один із наймасованіших обстрілів Києва. Наслідки прильотів зафіксували в кожному районі столиці, а найбільше дісталося Дарницькому.

Уже понад добу там триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого житлового будинку.

У Марії в цьому будинку вчора загинула 64-річна мама. Жінка досі не може в це повірити.

— Я ніколи не проклинала Росію. Я думала, що вони прийдуть до тями, але ні, вони ніколи не прийдуть… З того моменту, як я побачила її у мішку, я прошу Бога, щоб цієї нації не існувало. Їх не має бути! Марія написала про загибель своєї мами родичам, які живуть в Росії. Ті їй не відповіли. Читати на тему Без квартири, син у лікарні… Кияни про пережите цієї ночі Свідчення очевидців про пережите в Києві цієї ночі! Уцілілі приходять до свого помешкання, аби забрати речі — єдине, що у них залишилося. Наразі частина постраждалих перебуває у лікарнях. Є два пацієнти у важкому стані, вони перебувають в реанімації з опіками тіла та дихальних шляхів, отруєнням чадним газом та черепно-мозковою травмою. Детально про наслідки вчорашньої атаки на Київ, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

