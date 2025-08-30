Загиблі, десятки поранених, палаючі хати: атака на Запоріжжя

Вранці 30 серпня росіяни вдарили по Запоріжжю шахедами та ракетами. Внаслідок удару є загиблі та десятки поранених, про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Запоріжжя: вибухи сьогодні

За словами Федорова, ворог здійснив комбінований удар по обласному центру. Станом на 07:50, відомо про 1 загиблого та 22 поранених.

Серед постраждалих від атаки – троє дітей (це 10-річний та 9-річний хлопчики і 16-річна дівчина).

Міська влада також повідомляє, що внаслідок вибухів у Запоріжжі пошкоджено понад 40 приватних і 14 багатоквартирних будинків. Наразі там відключили газо- та електропостачання.

Запоріжжя сьогодні: фото

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькому напряму ситуація загрозлива. Ворог накопичує там десантні сили, угруповання військ РФ значно зросло.

