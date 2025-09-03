Красный Крест будет помогать пострадавшим на местах прилетов совместно с киевскими властями

Всякий раз, когда Россия обстреливает наши мирные города, борьба за жизнь только начинается. Ведь после каждой трагедии выжившие нуждаются в поддержке и помощи: с жильем, вещами, здоровьем.

Вместе со спасателями людям помогают и волонтеры Общества Красного Креста Украины.

Теперь Общество Красного Креста Украины будет сокоординатором мероприятий первоочередной помощи пострадавшим в Киеве после атак. Больше об этом — дальше в материале.

Красный Крест будет помогать на месте обстрелов

По сообщению главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, Киевская МВА подписала меморандум с Обществом о сотрудничестве.

— После каждой атаки волонтеры Общества Красного Креста Украины рядом со спасателями помогают людям. Одни из первых, наиболее опытные, подготовленные со своими собственными отрядами быстрого реагирования.

Совместно со спасателями именно Красный Крест разворачивает первоочередную помощь, — отметил Ткаченко.

Теперь Красный Крест в Киеве будет сокоординатором мероприятий первоочередной помощи пострадавшим — и своей организации, и других волонтеров и фондов.

То есть Красный Крест и до этого момента оказывал помощь пострадавшим, оказывал еду, одежду и поддержку тем, кто остался без крова.

Теперь их возможности будут координироваться и воплощаться вместе с местными властями.

Это работа, которую Красный Крест совершает и сейчас.

Так же, как и сейчас организация дает питание, вещи и другую поддержку жителям, оставшимся без крова.

Кроме физической помощи, пострадавшим по прилету также оказывают психологическую помощь. Как это происходит, мы рассказывали в нашем другом материале.

