В эпицентре человеческого горя: как психологи спасают души в моменты прилетов

Когда вокруг крики, завалы и все горит, мы можем потерять себя и думать, что до нашего горя никому нет дела. Однако это не так. Рядом в тяжелых ситуациях всегда есть психологи, которые не только выслушают, но и помогут выстоять.

Их работа на месте российских ударов неоценима и крайне важна. Ведь это именно та поддержка, которая может спасти жизнь и душу. Психологи не только выполняют свою работу, но и помогают людям найти родных, узнать все самое необходимое на этот момент и конечно помогают стабилизировать ментальное состояние после пережитого шока.

Сегодня Вікна-Новини расскажут тебе именно о таких людях. Мы пообщались с тремя психологами, работающими с человеческим горем на местах атак россиян. Через что приходится проходить ради исцеления душ и что чувствуют сами психологи?

История Натальи из Сумской области

Наталья Сидоренко помогает людям в Сумской области, которая ежедневно подвергается российским атакам и ударам. Психолог делится, и взрослые, и дети переживают острые травмирующие ситуации, часто они испытывают хронический стресс и чувство потери — прежней жизни, родных и дома.

В проекте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проекте “Зупинка: Я” Наталья оказывала психологическую помощь людям из приграничных с РФ регионов, людям, которые выезжали под шквальными обстрелами и были вынуждены бросить все. Также психолог работает на местах российских ударов.

Многие люди считают психологов некими “суперменами”. Иногда можно услышать: “Да, что тебе? Ты психолог!” Хотя на самом деле психологи тоже люди… И у них свои переживания, свои страхи, — делится женщина.

После каждой ситуации она рефлексирует и переосмысливает все. В тяжелых случаях психологи работают командами, чтобы иметь возможность подставить друг другу свое плечо.

Мы работаем с людьми после того, как пострадавшим оказали помощь специалисты ГСЧС. И это ясно. В сроках это может быть от нескольких часов до следующего дня от того, как произошло трагическое событие.

Часто такая работа проводится в штабах для пострадавших. Установить контакт с людьми, которые переживают горе, не всегда простая задача. Прежде всего, что должен сделать психолог это снизить чувство беспомощности в ситуации, стабилизировать эмоциональное состояние настолько, насколько это возможно. А также дать чувство безопасности и привлечь к активности. Помощь человеку должна носить ненавязчивый характер. Психологи сначала оказывают помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.

— Все выглядит просто: подходишь к человеку со словами: “Добрый день. Я — Наталья Сидоренко, психолог. Я хочу предложить вам свою помощь. Человек либо соглашается, либо отказывается. Следует помнить, что не каждому человеку может потребоваться психологическая помощь, ведь многие могут восстановиться без помощи специалистов. И это хорошо. А кто-то может нуждаться в помощи позже, — делится психолог.

Психолог в такие моменты может просто быть рядом. Не нужно навязывать свою помощь. Иногда достаточно просто выслушать человека. Так он осознает, что не один, его слышат и понимают. Часто психологи помогают установить контакты с родными потерпевшего человека, получить необходимую информацию о помощи от волонтеров и государства.

А нуждающиеся в помощи иногда не стесняются обращаться к специалистам на месте сами.

Часто они просят о помощи не для себя, а для того, кто рядом, для родных, детей, соседей. В таких случаях мы оставляем свои контакты для согласования дальнейшей работы, — рассказывает Наталья.

Психолог делится, каждая атака и удар — разные. И любая история поражает по-своему.

Все они пронизаны болью, горем и скорбью. Но вместе с тем, это истории о настоящих ценностях, о несокрушимости, стойкости, любви к родным, друзьям, к жизни, к Украине.

О восстановлении после увиденного горя

— Жизнь, несмотря на всю ее сложность и жестокость, должна приносить радость, иначе будет очень трудно справиться. Все мы должны находить баланс между работой и другими сферами жизни, заботиться о себе, позволять себе отдыхать, именно разрешать. Так и говорить: “Я разрешаю…”, — говорит Наталья.

Для скорейшего восстановления после увиденного и пережитого вместе с людьми Наталья делает то, что приносит ей вдохновение. Делится, для нее это утренняя пробежка, зарядка, молитва, чашечка кофе.

Это то, без чего я не представляю свое утро. А еще — общение с семьей, друзьями, коллегами, профессиональная поддержка (супервизия), практики благодарности. Именно благодарность позволяет видеть и осознавать позитивные аспекты жизни даже в такое время.

Как меняет такая работа

Наталья рассказывает, работа в моменты войны учит справляться со стрессом, который стал неотъемлемой частью этой реальности. Психологи между собой говорят, что война сделала стресс более экспертным.

Как это работает? Когда мы знаем и предполагаем, что будет, что нас может ожидать и, это не мешает нам делать свою работу — помогать людям. Это умение овладевать самим собой и оставаться опорой и поддержкой для тех, кто находится в кризисных ситуациях.

Главное осознание — война пришла к нам не навсегда. Это часть нашей жизни, которую начинаешь больше ценить во всех ее проявлениях.

Мне часто помогает мысль о том, что все войны обязательно заканчиваются. Кончится и эта, а жизнь в Украине будет продолжаться, потому что мы все единая и непобедимая семья.

История Янины из Полтавской области

Психолог Янина Шабанова из Полтавской области также впервые приобщилась к помощи людям после прилетов в рамках работы фонда ООН ЮНИСЕФ Зупинка: Я, которую координировала ОО ЦПП Конфиденс.

За три года полномасштабной войны психологи стали более гибкими в таких вопросах, имеют больше нужного опыта и знаний, но не стали “толстокожими” к чужой боли, рассказывает Янина.

Когда работаешь на местах прилетов, видишь много горя, страданий и несправедливости. Твоя задача — помочь, а не быть безразличным или горевать вместе с потерпевшими. Срабатывает эмпатия и доброта, которая помогает быть полезными.

Янина рассказывает, работа с пострадавшими от российских атак выглядит так: представление, переход в безопасное место, обзор на наличие ранений, предложение помощи.

Основное — это быть рядом, слушать, не навязываться, чтобы человек чувствовал, что ему комфортно со мной, что он в безопасности. Когда человек готов говорить, мы безопасно поддерживаем разговор.

История, которая поразила больше всего

За свою практику психолог видела и слышала невероятное количество историй, но есть одна, которая запомнилась больше всего.

— На одном из прилетов мы обходили территорию поблизости, заходили в детские учебные заведения, оставляли контакты для пострадавших детей или родителей, чтобы они могли обращаться, — делится Янина.

В садике, который был рядом с прилетом, психологи начали расспрашивать воспитателей о состоянии детей и предлагать помощь. Но работники оказались стойкими и пластичными!

Они быстро переместили детей в укрытие и, услышав свист ракет, понимая, что сейчас будет громко, они включили громкую музыку в укрытии, танцевали и пели.

Так дети не поняли, что произошла атака. Почувствовали только вибрации, однако они не напугали детей. Так воспитатели уберегли моральное состояние детей и их самих.

Это о стойкости украинцев, об умении приспосабливаться, желании уберечь самое дорогое — детей. Хотя нам и бывает страшно, мы сильны и изобретательны.

Восстановление и способы помочь себе

Янина делится, после всего увиденного на работе ей хотелось бы иметь волшебную палочку. Но восстанавливать свое состояние приходится самостоятельно. Лучше всего в этом помогают родной дом, объятия, чувство тепла, комфорта и любви.

А еще ресурсное общение с друзьями и коллегами, интервизии и супервизии на работе.

Но самое главное, говорит Янина, что вдохновляет в такой работе — видеть, что помощь актуальна и нужна, помогает развиваться всесторонне. А также это профессиональный рост, развитие и усовершенствование своих практических навыков, их реализация.

История Ольги из Полтавской области

Психолог Ольга Сёмик тоже делится своим опытом. Она работала с людьми, которые пострадали после российской атаки на военный институт телекоммуникаций и информатизации в Полтаве.

Тогда я поняла, насколько важно быть рядом с людьми в самые трудные моменты. Этот опыт оставил глубокий отпечаток в моей профессиональной практике и жизни.

На вопрос, можем ли мы и психологи стать “толстокожими” и привыкнуть к человеческому горю, женщина убежденно отвечает, что полная эмоциональная “толстокожесть” в этой профессии невозможна, ведь основой эффективной помощи другим является эмпатия.

Со временем психологам удается развивать профессиональные и собственные навыки, позволяющие сохранять внутреннее равновесие и работать максимально эффективно даже в самых сложных условиях.

Это не означает равнодушие, а скорее умение правильно распределять эмоциональные ресурсы.

Как оказывается помощь в месте прилета

Обычно через несколько минут после прилета или других последствий российской атаки работники ГСЧС уже на месте и помогают людям выйти из поврежденного здания или достают пострадавших из-под завалов, тушат пожары и т.д. Рядом с ними всегда есть психологи ГСЧС. Однако их не всегда хватает, так что настоящим подкреплением становятся специалисты гуманитарных миссий, такие как Ольга, Янина и Наталья.

Если позволяют обстоятельства, психологи приобщаются к работе с людьми сразу. Это не мешает спасательным операциям. Психологи работают только с людьми, которых нужно эмоционально стабилизировать.

В первую очередь я пытаюсь создать атмосферу безопасности и доверия. Говорю спокойно, используя короткие и понятные фразы. Первый шаг — вернуть человека к реальности благодаря технике заземления.

Каждый случай, с которым приходится работать, особенный и важный, рассказывает Ольга. Ее поражает человеческая сила духа и способность находить ресурсы для поддержки себя и других в самые трудные моменты.

— Это может быть простой жест помощи, слова поддержки или готовность делиться тем, что имеешь, несмотря на свои трудности. Такие моменты напоминают, насколько важны человечность, взаимоподдержка и вера в то, что даже в самые темные времена есть место для света, — делится Ольга Сёмик.

Восстановиться после помощи людям в состоянии шока и горя Ольге помогают техники релаксации, спорт, время на природе, качественный сон и питание, а также супервизии.

Ресурсными становятся регулярные встречи с собственным психотерапевтом, которые помогают глубже проработать личные эмоции и сохранять внутренний баланс.

Профессиональные инсайты

— Работа в условиях войны закалила меня как профессионала, позволила развить навыки быстрого принятия решений и эффективной коммуникации, — рассказывает Ольга Семик.

Как личность, я стала больше ценить простые вещи: время с близкими, мирные моменты, поддержку окружения.

Помощь другим научила Ольгу быть сильнее, однако оставаться открытой для человеческой боли и сострадания.

Как подготовиться морально к возможным ситуациям

Война в стране длится почти 11 лет, полномасштабная — почти три года. Поэтому люди знают, что прилететь может куда угодно. Однако подготовиться морально к этому труднее. Ожидание ужасных событий может вызвать психоэмоциональное напряжение, повышенную тревожность, эмоциональную нестабильность.

Это нормальная реакция на ненормальные события. Неопределенность может травмировать нашу психику.

Но если мы не можем вовремя овладеть ситуацией, она овладевает нами, что может привести к нежелательным или трагическим результатам, — говорит психолог Наталья Сидоренко.

В самые сложные моменты мы нуждаемся в поддержке, но стоит согласиться, что она не всегда есть. Так что психолог советует несколько способов, как стать поддержкой себе самостоятельно.

— Попытайтесь дать себе ответ на вопрос: “А что будет, если ..?” и напишите конкретный план реагирования на случай стрессовой ситуации (прилета, атаки). И когда будут осознаны все риски и прописаны действия, вы заметите, что спокойнее стали реагировать на угрозу опасности, — объясняет психолог.

Не забывай о собственной безопасности и умей ее критически оценивать — ходи в укрытие. Также эффективны дыхательные практики и практики заземления. Простейшая техника 5, 4, 3, 2, 1. Вот как ее делать:

Посмотреть вокруг и назвать пять предметов, которые находятся в поле зрения. Закрыть глаза и прикоснуться к четырем предметам, которые находятся вокруг и почувствовать их текстуру. Прислушаться и попытаться услышать три разных звука. Попытаться “поймать” носом два запаха вокруг себя. Попробовать что-то одно на вкус. Это может быть глоток воды или вкус собственной слюны.

Желательно, чтобы все эти ощущения были приятными. И самое главное, эмоции и ощущения нельзя блокировать — они являются реакцией на происходящие вокруг события. А если чувствуешь, что не можешь справиться с волной эмоций, обратись за помощью к психологу или психотерапевту. Умение попросить о помощи — это сила, а не слабость.

Психолог Ольга Семик советует принять страх как нормальную реакцию на события вокруг нас. Направляй всю лишнюю энергию в конкретные действия, практикуй дыхательные упражнения для успокоения.

Также полезно использовать упражнение “безопасное место” — представить себя в безопасном месте, например, дома или в окружении близких. Это помогает снизить страх и стабилизировать эмоциональное состояние.

Чтобы развивать свою моральную устойчивость во время войны, психологи советует заниматься спортом или другими упражнениями, практиковать mindfulness или медитацию, читать только проверенную информацию во время нервных ситуаций.

А психолог Янина Шабанова советует всегда соблюдать правила безопасности и брать с собой в укрытие вещи, необходимые для комфорта. Также можно успокаиваться благодаря дыхательным упражнениям, музыке, концентрации на разных частях тела и ощущениях.

Если ты в укрытии вместе с ребенком, объясни ему ситуацию максимально спокойно. Обнимай тех, кому страшно. А если постоянное чувство страха или тревоги не исчезает — обратись за помощью к специалисту.

