Истории Рассказы
Эксклюзив

В эпицентре человеческого горя: как психологи спасают души в моменты прилетов

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 августа 2025, 07:00
В эпицентре человеческого горя: как психологи спасают души в моменты прилетов

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь