Червоний Хрест допомагатиме постраждалим на місцях прильотів спільно з київською владою

Щоразу, коли Росія обстрілює наші мирні міста, боротьба за життя лише починається. Адже після кожної трагедії ті, хто вижили, потребують підтримки та допомоги: із житлом, речима, здоровʼям.

Разом із рятувальниками, людям допомагають й волонтери Товариства Червоного Хреста України.

Відтепер Товариство Червоного Хреста України буде співкоординатором заходів першочергової допомоги постраждалим у Києві після атак. Більше про це — далі у матеріалі.

Червоний Хрест допомагатиме на місці обстрілів

За повідомлення очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка, Київська МВА підписала меморандум з Товариством про співпрацю.

— Після кожної атаки волонтери Товариства Червоного Хреста України поруч з рятувальниками допомагають людям. Одні з перших, найбільш досвідчені, підготовлені, зі своїми власними загонами швидкого реагування.

Спільно з рятувальниками саме Червоний Хрест розгортає першочергову допомогу, — зазначив Ткаченко.

Відтепер Червоний Хрест у Києві буде співкоординатором заходів першочергової допомоги постраждалим — і своєї організації, і інших волонтерів та фондів.

Тобто Червоний Хрест і до цього моменту здійснював допомогу постраждалим, надавав їжу, одяг та підтримку тим, хто залишився без даху над головою.

Тепер їхні можливості будуть координуватися та втілюватися разом із місцевою владою

Це робота, яку Червоний Хрест здійснює і зараз.

Так само як зараз організація надає харчування, речі та іншу підтримку жителям, які залишилися без даху над головою.

Окрім фізичної допомоги, постраждалим після прильотів також надають психологічну допомогу. Як це відбувається, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!