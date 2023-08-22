Еще с вечера 21 августа 2023 года в Украине в разных регионах звучал сигнал воздушной тревоги. Враг начал атаку на Украину с помощью беспилотников, авиационных бомб, а сегодня утром применил ракеты.

Мы расскажем об атаке на Украину в ночь на 22 августа 2023 года.

Взрывы в Кривом Роге сегодня: что известно об атаке 22 августа 2023

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве в Кривом Роге, который раздался на рассвете 22 августа. Враг нанес ракетный удар.

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Предварительно, пострадал один человек. Мужчине оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно. Пострадали 20 частных домов местных жителей, повреждена линия электропередач.

Синельниковский район ночью российская армия атаковала беспилотником. Попала по частному предприятию. Вспыхнул пожар, — сообщил Лысак.

По его словам, спасатели оперативно потушили пожар, обошлось без погибших и раненых.

— Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется, — сказал председатель ОВА.

Тревога в течение ночи и ракетные удары на рассвете. Взрывы в Кривом Роге, Запорожье и Черниговской области 22 августа / 2 Фотографии

Взрывы в Запорожье сегодня: что известно об атаке 22 августа 2023

Враг начал атаку на Запорожскую область еще вечером 21 августа. Начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил об активности тактической авиации противника. Предупредил об угрозе применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области.

Впоследствии около 1:06 Малашко отметил, что группа ударных БпЛА была в Запорожье. Призвал людей оставаться в укрытиях. Утром в области снова объявили воздушную тревогу.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что в результате взрывной волны получили повреждения четыре многоэтажных дома. Среди людей, к счастью, пострадавших нет. Все службы уже работают.

Тревога в течение ночи и ракетные удары на рассвете. Взрывы в Кривом Роге, Запорожье и Черниговской области 22 августа / 2 Фотографии

Взрывы в Черниговской области: атака в ночь на 22 августа 2023

Председатель Черновицкого ОВА Вячеслав Чаус вечером 21 августа сообщил, что есть попадание дрона Shahed в гражданский объект в населенном пункте пограничной громады.

Российские военные уничтожают исторические памятники, архитектуру наших городов, обстреливают музеи. Ранее мы рассказывали об ударе по Меджибожской крепости в Хмельницкой области и что известно о последствиях.

Фото: Сергей Лысак, Анатолий Куртев

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