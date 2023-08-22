Война в Украине

Тревога в течение ночи и ракетные удары на рассвете. Взрывы в Кривом Роге, Запорожье и Черниговской области 22 августа

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 августа 2023, 08:53
Кривий Ріг сьогодні: вибухи 22 серпня — що відомо про атаку на Україну

Больше новостей
Рецепт приготування покроково варення з полуниці
Сохранить летние лучи и ароматы: как приготовить варенье из клубники
Фази Місяця у серпні 2023: календар місячних фаз
Полнолуние начинает и заканчивает месяц: календарь лунных фаз в августе 2023
найбільш поширені психічні розлади
Не только депрессия и шизофрения. Какие психические расстройства наиболее распространены и как они появляются
Доплати до пенсій у серпні 2023: хто та скільки отримає
Доплаты пенсионерам ко Дню Независимости: кто получит одноразовые выплаты в августе 2023
Смотреть больше

Материалы по теме

Доплати до пенсій у серпні 2023: хто та скільки отримає
Доплаты пенсионерам ко Дню Независимости: кто получит одноразовые выплаты в августе 2023
монетизація в tik tok
Все о монетизации в TikTok: как заработать и вывести деньги
Ирма Вітовская
Чтобы мне что-то было надо, нужна победа — иначе стыдно. Ирма Витовская о своих реалиях во время войны
борги
Кредиты или штрафы? Почему украинцы за последние три месяца становятся должниками

Видео
Карта бойових дій в Україні

Карта боевых действий 22 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:10
Виставка на День Незалежності України
Российские танки на Крещатике, но есть нюанс — как готовится выставка на День Независимости Украины
0:07:00
Як живуть російські полонені в Україні — репортаж
Получают зарплату и блага цивилизации. Как живут российские военнопленные в Украине — репортаж
0:03:34
меджибижская крепость
Пострадала историческая Меджибожская крепость! Последствия недавнего удара по Хмельницкой области
0:09:00
Чернигов
Был в считанных метрах от драмтеатра. Рассказ полицейского из Чернигова о моменте атаки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 21.08.2023: онлайн
Карта боевых действий 21 августа 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:33
Безбар’єрність у Львові: керівники бізнесу пересіли на крісла колісні
Пересели на колесные кресла, чтобы лучше понимать потребности людей с инвалидностью: во Львове привлекли внимание к безбарьерности
0:03:26
евакуація
Терпеть нет сил… Как проходит эвакуация с приграничных территорий Сумской области из-за страшных обстрелов
0:03:32
врожай кавунів
Сладкие и хрустящие, как херсонские: как собирают невероятный урожай арбузов на Закарпатье
0:03:06
Врятовані тварини
Волонтеры успели спасти их от ужасов войны! Удивительные истории животных с оккупированных территорий
Больше видео
монетизація в tik tok
Читать дальше
Все о монетизации в TikTok: как заработать и вывести деньги
борги
Читать дальше
Кредиты или штрафы? Почему украинцы за последние три месяца становятся должниками

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь