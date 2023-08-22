Ще з вечора 21 серпня 2023 в Україні у різних регіонах лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог розпочав атаку на Україну за допомогою безпілотників, авіаційних бомб, а сьогодні вранці застосував і ракети.

Ми розповімо про атаку на Україну в ніч проти 22 серпня 2023.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні: що відомо про атаку 22 серпня 2023

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух у Кривому Розі, який пролунав на світанку 22 серпня. Ворог завдав ракетного удару.

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Попередньо, постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно. Постраждало 20 приватних будинків місцевих жителів, пошкоджена лінія електропередач.

Синельниківський район вночі російська армія атакувала безпілотником. Поцілила по приватному підприємству. Зайнялася пожежа, — повідомив Лисак.

За його словами, рятувальники оперативно загасили пожежу, минулося без загиблих та поранених.

— Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється, — сказав голова ОВА.

Тривога протягом ночі та ракетні удари на світанку. Вибухи у Кривому Розі, Запоріжжі та на Чернігівщині 22 серпня / 2 Фотографії

Вибухи у Запоріжжі сьогодні: що відомо про атаку 22 серпня 2023

Ворог почав атаку на Запорізьку область ще ввечері 21 серпня. Начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про активність тактичної авіації противника. Попередив про загрозу застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області.

Згодом близько 01:06 Малашко зазначив, що група ударних БпЛА була в Запоріжжі. Закликав людей залишатися в укриттях. Вранці в області знову оголосили повітряну тривогу.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження чотири багатоповерхових будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби вже працюють.

Тривога протягом ночі та ракетні удари на світанку. Вибухи у Кривому Розі, Запоріжжі та на Чернігівщині 22 серпня / 2 Фотографії

Вибухи в Чернігівській області: атака в ніч проти 22 серпня 2023

Голова Чернівської ОВА В’ячеслав Чаус увечері 21 серпня повідомив, що є влучання дрона Shahed у цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади.

Більше інформації стане відомо згодом.

Російські військові знищують історичні пам’ятки, архітектуру наших міст, обстрілюють музеї. Раніше ми розповідали про удар по Меджибізькій фортеці на Хмельниччині та що відомо про наслідки.

Фото: Сергій Лисак, Анатолій Куртєв

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