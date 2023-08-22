Війна в Україні

Тривога протягом ночі та ракетні удари на світанку. Вибухи у Кривому Розі, Запоріжжі та на Чернігівщині 22 серпня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 08:53
Кривий Ріг сьогодні: вибухи 22 серпня — що відомо про атаку на Україну

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