“Путин потерпел пятое большое поражение”: Кулеба поздравил украинцев с началом весны

От “Киев за три дня” до истерики российских пропагандистов из-за разведывательных БПЛА в Подмосковье. Российская Федерация стремилась захватить Украину и обломала зубы: нас не сломали ни ракетные терроры, ни холод и тьма.

Глава украинского МИД в своем Facebook прорефлексировал и своеобразно поздравил украинцев с началом весны. Дмитрий Кулеба заметил: мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму.

— 1 марта 2023 года Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения — Украина победила его зимний террор, — написал он.

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Кулеба также отметил, что с нами бок о бок стоят и партнеры, а значит победу одерживает и ЕС.

Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами.

Так что это пятое поражение, — отмечает министр МИД.

Мы уже умеем побеждать

Кулеба также написал пять украинских побед, из-за которых то и дело ломаются планы россиян.

Первая, как отмечает он, свершилась еще тогда, когда РФ не смогла парализовать нас страхом перед их войсками. Вторая — когда украинцы сломали российский блицкриг.

— Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Четвертое поражение — потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины.

До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны каждый день работать на нее и верить в Украину, — подытожил он.

В настоящее время часть украинских земель остается под оккупацией россиян. Но это временно. Уже сейчас появляются сообщения о тревоге на Южном направлении: почему коллаборанты из Херсона бегут в Крым и о чем это свидетельствует, мы писали в нашем другом материале.

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