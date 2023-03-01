Война в Украине

“Путин потерпел пятое большое поражение”: Кулеба поздравил украинцев с началом весны

Виктория Мельник, редактор сайта 01 марта 2023, 21:00
Кулеба
Фото: Facebook

Больше новостей
Як отримувати соціальні виплати на окупованих територіях
Твои деньги никуда не исчезли! Как получать социальные выплаты на оккупированных территориях
топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
Взгляни на свою жизнь под углом оптимизма: топ-10 вдохновляющих и мотивирующих фильмов
Танковий бій
ВСУ выиграли самую большую танковую битву: как велись бои под Угледаром
Яка ситуація в Авдіївці: як живуть люди під обстрілами
Уничтоженные дома, эвакуация и мечты маленького мальчика — как живет прифронтовая Авдеевка под постоянными обстрелами
Смотреть больше

Материалы по теме

Як отримувати соціальні виплати на окупованих територіях
Твои деньги никуда не исчезли! Как получать социальные выплаты на оккупированных территориях
Танковий бій
ВСУ выиграли самую большую танковую битву: как велись бои под Угледаром
Яка ситуація в Авдіївці: як живуть люди під обстрілами
Уничтоженные дома, эвакуация и мечты маленького мальчика — как живет прифронтовая Авдеевка под постоянными обстрелами
Ракета
Ракета Х-22 характеристики снаряда, которыми Россия атакует Украину

Видео
0:02:53
Яка ситуація в Авдіївці: як живуть люди під обстрілами

Уничтоженные дома, эвакуация и мечты маленького мальчика — как живет прифронтовая Авдеевка под постоянными обстрелами
0:10:47
Кількість ракетоносіїв у Чорному морі: Гуменюк про підготовку росіян до нового обстрілу
Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось! Гуменюк о ситуации в Черном море, Крыму и на Кинбурнской косе
0:06:45
Бабуся
Что с вашим домом? Бабушка не сдержала слез… Болезненная история сильных людей
0:02:49
Полігон НАТО
Масштабы поражают! ВСУ провели первые учения на полигоне образца НАТО в Одесской области
0:11:54
Ірина Токарчук: парамедикиня про вагу амуніції медика
Сколько весит амуниция медика на фронте и как могут помочь сверхлегкие плиты — парамедик о необходимом снаряжении
Ситуація в Бахмуті 01.03.2023 - Ганна Маляр про бої за місто
Россияне нервно ищут резервы для пополнения — Маляр о ситуации под Бахмутом и целях врага
Карта бойових дій в Україні
Продолжаются атаки на пяти направлениях: карта боевых действий в Украине 1 марта в режиме онлайн
0:04:02
Бахмут
Без света, воды и связи, но город держится: какая сейчас ситуация в Бахмуте
0:13:24
Чому колаборанти з Херсонщини тікають до Криму
Тревога с Южного направления: почему коллаборанты из Херсона бегут в Крым и о чем это свидетельствует
0:08:53
Комуналка
Отключать коммуникации или списывать долги? Почему украинцы платят долги за услуги, которыми не пользовались
Больше видео
Як отримувати соціальні виплати на окупованих територіях
Читать дальше
Твои деньги никуда не исчезли! Как получать социальные выплаты на оккупированных территориях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь