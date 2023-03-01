“Путін зазнав п’ятої великої поразки”: Кулеба привітав українців з початком весни

Від “Київ за три дні” до істерики російських пропагандистів через розвідувальні БпЛА у Підмосков’ї. Російська Федерація прагнула захопити Україну, та обламала зуби: нас не зламали ні ракетні терори, ні холод та пітьма.

Очільник українського МЗС у своєму Facebook прорефлексував та своєрідно привітав українців із початком весни. Дмитро Кулеба зауважив: ми вистояли найважчу у своїй історії зиму.

— 1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення — Україна перемогла його зимовий терор, — написав він.

Зараз також дивляться

Кулеба також зазначив, що з нами пліч-о-пліч стоять і партнери, а отже, перемогу отримує і ЄС.

Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами.

Отже, це п’ята поразка, — наголошує міністр МЗС.

Ми уже вміємо перемагати

Кулеба також написав п’ять українських перемог, через які раз по раз ламаються плани росіян.

Перша, як зазначає він, відбулася ще тоді, коли РФ не змогла паралізувати нас страхом перед їхніми військами. Друга — коли українці зламали російський бліцкриг.

— Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Четверта поразка — втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.