Масштабный проект для спасения жизней и эвакуации погибших. Благотворители привезли в Украину конвой автомобилей для фронта

На днях во Львове встречали гуманитарный конвой автомобилей для нужд военных. Машины преодолели немалый путь в Украину: из Нидерландов, Бельгии, Франции. Разместились прямо возле оперного театра, чтобы все желающие могли посмотреть на машины, которые будут спасать жизни и помогать нашим военным.

Всего во Львов доставили пять полностью укомплектованных реанимобилей, а также три рефрижератора для эвакуации павших военных. Реализовал этот проект украинский Благотворительный Фонд Милосердя та Здоров’я в сотрудничестве с неправительственной бельгийской организацией BEforUkraine.

Проект о достоинстве

По словам председателя правления благотворительного Фонда Александра Яцины, это крайне важный конвой, особенно сейчас, когда началась активная фаза наступления. Эти машины будут направлены на Восток Украины, в основном на авдеевское, мариупольское и херсонское направления.

Эти реанимобили класса B полностью укомплектованы новейшим оборудованием — отсосами, мониторами пациента, дефибрилляторами и кислородом. Все есть для того, чтобы перевозить раненых в стабильном состоянии в больницу.

Рефрижераторы для эвакуации погибших, также критически важны, добавляют военные. Капитан роты логистики 116 бригады Андрей Крикун и его побратимы, приехали во Львов, чтобы поскорее забрать рефрижератор и доставить к месту дислокации на Востоке.

— Как ни печально, но он нам нужен для выполнения задач, чтобы наши погибшие побратимы вернулись домой.

Директор фонда Милосердя та Здоров’я Дария Баглай рассказывает, что это уже 15 конвой, не считая других единичных отправлений машин для фронта. Говорит: “Это один из самых тяжелых проектов, но он о достоинстве, поэтому мы продолжаем”.

Дарья говорит, что передавать авто удается благодаря неправительственным организациям и европейским донорам. В частности, в сотрудничестве с организацией из Бельгии BEforUkraine. Ее член правления — Эрик Джейкобз — также присутствовал на мероприятии. Рассказал, что организовали свою ассоциацию с началом полномасштабной войны, чтобы помогать украинским людям. Привозить машины удается благодаря многочисленным пожертвованиям.

— Каждая скорая наполнена оборудованием, чтобы помогать людям на фронте или в различных больницах. Машины должны быть доставлены сегодня или буквально на этой неделе в те места, куда они адресованы, чтобы как можно скорее начать работать.

Масштабный проект для спасения жизней и эвакуации погибших. Благотворители привезли в Украину конвой автомобилей для фронта / 5 Фотографий

Волонтеры отмечают, что поддержка украинских, так и международных благотворителей чрезвычайно важна в противостоянии с российской агрессией и спасении жизней защитников.

Благотворительный Милосердя та Здоров‘я занимается медицинским обеспечением военных госпиталей, подразделений Сил Обороны Украины, а также государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты. Команда волонтеров занимается более 30 больницами и 100 военными подразделениями в прифронтовых регионах и зоне ведения боевых действий.

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