Масштабний проект для порятунку життів та евакуації полеглих. Благодійники привезли в Україну конвой автівок для фронту

Цими днями у Львові зустрічали гуманітарний конвой автомобілів для потреб військових. Автівки здолали чималий шлях до України: з Нідерландів, Бельгії, Франції. Розмістилися просто біля оперного театру, аби усі охочі могли подивитися на машини, що рятуватимуть життя та допомагатимуть нашим військовим.

Загалом до Львова доставили п’ять повністю укомплектованих реанімобілів, а також три рефрижератори для евакуації полеглих військових. Реалізував цей проект український Благодійний Фонд Милосердя та Здоров’я у співпраці з неурядовою бельгійською організацією BEforUkraine.

Проект про гідність

За словами голови правління Благодійного Фонду Олександра Яцини, це вкрай важливий конвой, особливо зараз, коли почалася активна фаза наступу. Ці автівки будуть спрямовані на Схід України, здебільшого на авдіївський, маріупольський та херсонський напрямки.

Ці реанімобілі класу B повністю укомплектовані новітнім обладнанням — відсмоктувачами, моніторами пацієнта, дефібриляторами та киснем. Все є для того, щоб перевозити поранених у стабільному стані до лікарні.

Рефрижератори для евакуації загиблих, також є критично важливими, додають військові. Капітан роти логістики 116 бригади Андрій Крикун та його побратими, приїхали до Львова, аби чимшвидше забрати рефрижератор та доправити до місця дислокації на Сході.

— Як не печально, але він нам потрібен для виконання завдань, щоб наші полеглі побратими повернулися додому.

Директорка фонду Милосердя та Здоров’я Дарія Баглай розповідає, що це вже 15 конвой, не рахуючи інших поодиноких відправлень машин для фронту. Каже: “Це один з найважчих проектів, але він про гідність, тому ми продовжуємо”.

Дарія каже, що передавати авто вдається завдяки неурядовим організаціям та європейським донорам. Зокрема у співпраці з організацією з Бельгії BEforUkraine. Її член правління — Ерік Джейкобз — також був присутнім на заході. Розповів, що започаткували свою асоціацію з початком повномасштабної війни, щоб допомагати українським людям. Привозити машини вдається завдяки численним пожертвам.

— Кожна швидка наповнена обладнанням, щоб допомагати людям на фронті або в різних лікарнях. Машини мають бути доставлені сьогодні або буквально цього тижня в ті місця, куди вони адресовані, аби якомога швидше почали працювати.

Масштабний проект для порятунку життів та евакуації полеглих. Благодійники привезли в Україну конвой автівок для фронту / 5 Фотографій

Волонтери наголошують, що підтримка як українських, так і міжнародних благодійників надзвичайно важлива у протистоянні з російською агресією та порятунку життів захисників.

Благодійний фонд Милосердя та Здоров‘я займається медичним забезпеченням військових шпиталів, підрозділів Сил Оборони України, а також державних закладів охорони здоров’я та соціального захисту. Команда волонтерів опікується понад 30 лікарнями та 100 військовими підрозділами у прифронтових регіонах та зоні ведення бойових дій.

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Раніше ми писали поради про те як переоформити машину на себе в Україні та що для цього потрібно.

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