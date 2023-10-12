Врачи, обследования и анализы. Как проверяют здоровье на медкомиссии в военкомате — подробно

Во время войны все военнообязанные могут получить повестку. Если так и произошло, центры территориального комплектования направляют на медкомиссию. Читай в нашем материале, как проходит медкомиссия в военкомате — о перечне обследований и обязательных врачей.
Проходить медкомиссию должны те, кто получил повестку и не имеет права на отсрочку. Кроме этого, раз в пять лет проходят медкомиссию военные запаса первого и второго разрядов — до 35 лет и до 60 лет соответственно.
Также существуют повторные медосмотры для тех, кто был признан временно непригодным, кто находится на лечении. Важно знать, что законы не регулируют сроки прохождения медкомиссии, а только дату и время явки в ТЦК.
Медкомиссия в военкомате проходит в два этапа. Первый из них — нужно пройти ряд исследований самостоятельно, ведь в военкоматах такой возможности нет. Для начала нужно пройти следующие исследования:
Таким образом, военнообязанного(-ую) должны осмотреть следующие врачи: хирург, терапевт, психиатр, невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, стоматолог и дерматолог.
В случае необходимости уточнений возможных заболеваний или анализов эти врачи могут направить к другим. Каждый из врачей прописывает информацию о пригодности или непригодности в заключение. С этими данными и результатами исследований нужно явиться в военкомат для получения вывода о пригодности или непригодности.
Выводы медкомиссии могут повлиять на род войск, в который отправят служить военнообязанного(-ую). Для этого используют Приложение 3 к Положению 402.
Например, военнослужащие морской пехоты должны иметь рост не менее 170 сантиметров и вес не более 90 кг и не менее 57 кг.
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