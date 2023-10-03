Война в Украине

Будут получать большую зарплату! Минобороны анонсировало повышение дополнительных вознаграждений для определенных военнослужащих

Диана Просяник, редактор сайта 03 октября 2023, 15:00
зарплата військових 2023
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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