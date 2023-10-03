Будут получать большую зарплату! Минобороны анонсировало повышение дополнительных вознаграждений для определенных военнослужащих

Министерство обороны Украины анонсировало повышение дополнительных вознаграждений для ряда категорий военнослужащих. Кроме того, будут увеличены выплаты для раненых, инструкторов учебных центров, срочников и курсантов. Обновленные выплаты в ближайшее время поступят на счета военнослужащих.

Соответствующие изменения произойдут согласно Приказу Министерства обороны Украины № 566 О внесении изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам.

Зарплата военных 2023: кто получит дополнительное вознаграждение

С 29 сентября 2023 года таким категории военных начисляется дополнительное вознаграждение:

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Военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий, будут получать 100 000 гривен. Ранее эта сумма составляла 30 000 гривен.

Военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий будут получать 100 000 гривен. Ранее они получали 30 000.

Военнослужащие из состава командования и штабов, в том числе вне районов ведения боевых действий, которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия, будут получать 50 000 гривен. Ранее эта сумма составляла 30 000 гривен.

Военнослужащие за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий будут получать 30 000 гривен.

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Каким категориям военных повысят выплаты

Раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня.

Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 гривен. Начисляется с 1 июня.

Срочники — 6 000 гривен. Начисляется с 1 июня.

Курсанты — 2 350 гривен. Начисляется с 1 июня.

Что касается бойцов, воюющих на переднем крае, их выплаты сохранены на том же уровне, что и были — 100 000 гривен. То же самое касается военнослужащих, получивших ранения (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины, и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

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