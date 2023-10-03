Отримуватимуть більшу зарплатню! Міноборони анонсувало підвищення додаткових винагород для деяких військовослужбовців

Міністерство оборони України анонсувало підвищення додаткових винагород для низки категорій військовослужбовців. Крім того, будуть збільшені виплати для поранених, інструкторів навчальних центрів, строковиків та курсантів. Оновлені виплати найближчим часом надійдуть на рахунки військовослужбовців.

Відповідні зміни відбудуться згідно з Наказом Міністерства оборони України № 566 Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам.

Зарплата військових 2023: хто отримає додаткову винагороду

З 29 вересня 2023 року таким категорії військових нараховується додаткова винагорода:

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Військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій, отримуватимуть 100 000 гривень. Раніше ця сума становила 30 000 гривень.

Військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій, отримуватимуть 100 000 гривень. Раніше вони отримували 30 000.

Військовослужбовці зі складу командування та штабів, зокрема поза районами ведення бойових дій, які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії, отримуватимуть 50 000 гривень. Раніше ця сума становила 30 000 гривень.

Військовослужбовці за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій отримуватимуть 30 000 гривень.

Яким категоріям військових підвищать виплати

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1 червня.

Інструктори навчальних центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1 червня.

Строковики — 6 000 гривень. Нараховується з 1 червня.

Курсанти — 2 350 гривень. Нараховується з 1 червня.

Щодо бійців, що воюють на передньому краї, їхні виплати збережені на тому ж рівні, що й були — 100 000 гривень. Те ж саме стосується військовослужбовців, які дістали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

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