Рекордна кількість за місяць! Скільки дронів РФ запустила по Україні у вересні

Російські окупанти виконують наказ свого президента та командування: вбивають усіх українців, маючи на меті винищити цілу націю. Та ще не народився такий воїн, який міг би перемогти дух українців.
У вересні РФ випустила по Україні найбільшу кількість дронів-камікадзе за один місяць. Про це повідомили у Defence Express.
Про яку кількість йдеться та що це означає, розповідаємо далі.
Стало очевидним, що попри санкції країн-партнерів України, РФ не відчуває нестачі бойових дронів-камікадзе та інших вбивчих типів озброєнь.
Так, у вересні окупанти випустили по Україні понад пів тисячі ударних дронів типу Shahed-136. При цьому, на відміну від крилатих ракет, удари цими засобами продовжувались доволі активно протягом усього літа.
Загалом, за останні місяці, Росія випустила по Україні дронів:
З цих 503 дронів-камікадзе нашим силам ППО вдалося збити 396 одиниць, тобто 78,7% від усіх запущених.
З цих 503 дронів-камікадзе нашим силам ППО вдалося збити 396 одиниць, тобто 78,7% від усіх запущених.
Максимальна пауза між запусками Shahed у вересні складала всього два дні. Також росіяни двічі за місяць запускали по 44 одиниці ударних дронів. У таких випадках ППО збивала 73%-77%.
Коли ворог запускає менш як 20 одиниць дронів, тоді ефективність ППО складає майже 100%.
— Водночас, попри таку масованість, важливу роль відіграє те, що вони для ворога відносно дешеві. Звісно, не відомо, за яким конкретним цінником РФ закуповує іранські літако-снаряди, але їхня собівартість оцінена від $20 до $40 тис.
Вереснева кількість Shahed умовно обійшлась Кремлю від $10-20 млн, якби він їх отримував за собівартістю.
Вереснева кількість Shahed умовно обійшлась Кремлю від $10-20 млн, якби він їх отримував за собівартістю.
Як працюють дрони-камікадзе Shahed-136 і які їх характеристики ми розповідали раніше.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.