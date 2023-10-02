Рекордна кількість за місяць! Скільки дронів РФ запустила по Україні у вересні

Російські окупанти виконують наказ свого президента та командування: вбивають усіх українців, маючи на меті винищити цілу націю. Та ще не народився такий воїн, який міг би перемогти дух українців.

У вересні РФ випустила по Україні найбільшу кількість дронів-камікадзе за один місяць. Про це повідомили у Defence Express.

Про яку кількість йдеться та що це означає, розповідаємо далі.

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Скільки дронів-камікадзе РФ випустила по Україні за вересень

Стало очевидним, що попри санкції країн-партнерів України, РФ не відчуває нестачі бойових дронів-камікадзе та інших вбивчих типів озброєнь.

Так, у вересні окупанти випустили по Україні понад пів тисячі ударних дронів типу Shahed-136. При цьому, на відміну від крилатих ракет, удари цими засобами продовжувались доволі активно протягом усього літа.

Загалом, за останні місяці, Росія випустила по Україні дронів:

червень — 197 шт.;

липень — 246 шт.;

серпень — 167 шт.;

вересень — 503 шт.

З цих 503 дронів-камікадзе нашим силам ППО вдалося збити 396 одиниць, тобто 78,7% від усіх запущених.

Максимальна пауза між запусками Shahed у вересні складала всього два дні. Також росіяни двічі за місяць запускали по 44 одиниці ударних дронів. У таких випадках ППО збивала 73%-77%.

Коли ворог запускає менш як 20 одиниць дронів, тоді ефективність ППО складає майже 100%.

— Водночас, попри таку масованість, важливу роль відіграє те, що вони для ворога відносно дешеві. Звісно, не відомо, за яким конкретним цінником РФ закуповує іранські літако-снаряди, але їхня собівартість оцінена від $20 до $40 тис.

Вереснева кількість Shahed умовно обійшлась Кремлю від $10-20 млн, якби він їх отримував за собівартістю.

Вочевидь, Москва буде масштабувати свої удари по Україні.

Як працюють дрони-камікадзе Shahed-136 і які їх характеристики ми розповідали раніше.

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