Українські воїни потом, кров’ю та власною плоттю виборюють життя цивільних та цілої країни.

Справа мирних мешканців нині — не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й спускатися до укриттів, а також щодня допомагати закривати потреби військових на фронті. Пам’ятай, що маленьких донатів не буває.

Яка ситуація на фронті 2 жовтня 2023 та де точаться бої сьогодні, розповість карта бойових дій.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках оборони від наступальних дій українських військ на заході Запорізької області.

— Станом на 1 жовтня українські війська здійснили незначне просування на південь від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня та 1 жовтня, показують, що українські сили просунулися через залізничну лінію на схід від Андріївки, — пишуть експерти.

Карта бойових дій 2 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн / 2 Фотографії

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 жовтня 2023 року

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують оборону на Сході та Півдні України, ведуть наступ на осі Мелітополя та наступальні операції на осі Бахмута.

Знищуючи ворога, вони звільняють тимчасово окуповані території та зміцнюють нові позиції.

Протягом доби 1 жовтня відбулось 38 бойових залучень. Ворог завдав загалом 10 ракетних, 89 авіаційних ударів, 39 атак МЛРС по позиціях українських військ та цивільних цілях по Україні. Також у ніч на 1 жовтня Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, використовуючи близько 30 іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 з південного, південно-східного напрямків.

Сили та засоби протиповітряної оборони перехопили 16 ворожих дронів. На жаль, російські терористичні атаки вбивають та ранять мирних жителів. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Більш того, минулої ночі російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131 Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.

Авіаудари вдарили в Іванівку (Харківська область), Білогорівку (Луганська область), Нове, Терни, Спірне, Вимку, Веселе, Костянтинівку, Кліщіївку, Андріївку, Авдіївку, Новомихайлівку, Золоту Ниву, Урожайне, Старомайорське (Донецька область), Малу Токмачку (Запорізька область), Берислав, Козацьке, Ольхівку, Високе (Херсонська область).

Під артилерійський обстріл потрапили понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Луганської області. На Бахмутському напрямку противник без успіху намагався відновити втрачене становище в районі Андріївки Донецької області.

Донецької області. У зоні відповідальності ОСУВ Таврія захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кераміка , Степового , Авдіївки та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

, , та Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах та Донецької області. На Шахтарському напрямку загарбники марно атакували в районі Старомайорського Донецької області.

Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновитися в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не мав.

та Запорізької області, успіху не мав. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та уражають тил противника.

Українські ракетні війська уразили одну зенітно-ракетну систему, один командний пост, 16 артилерійських систем та один склад боєприпасів противника.

Допомогти нашим військовим може кожен! Жіночий рух Ветеранка оголосив першу в історії збір-гру Legend of Sisterʼs Power, аби жінки підтримали жінок та допомогли українському війську. Читай про це в нашому іншому матеріалі.

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