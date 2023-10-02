Украинские воины потом, кровью и собственной плотью борются за жизнь мирных граждан и целой страны.

Задача мирных жителей сейчас — не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия, а также ежедневно помогать закрывать военные потребности на фронте. Помни, что маленьких донатов не бывает.

Какая ситуация на фронте 2 октября 2023 года и где ведутся бои сегодня, расскажет карта боевых действий.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска проводят тактические контратаки в районе Работино в рамках обороны от наступательных действий украинских войск на западе Запорожской области.

— По состоянию на 1 октября украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября и 1 октября, показывают, что украинские силы продвинулись через железнодорожную линию к востоку от Андреевки, — пишут эксперты.

Карта боевых действий 2 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн / 2 Фотографии

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 октября 2023 года

По данным Генштаба, ВСУ продолжают оборону на Востоке и Юге Украины, ведут наступление на оси Мелитополя и наступательные операции на оси Бахмута.

Уничтожая врага, они освобождают временно оккупированные территории и укрепляют новые позиции.

За сутки 1 октября было 38 боевых столкновений. Враг нанес в общей сложности десять ракетных, 89 авиационных ударов, 39 атак МЛРС по позициям украинских войск и гражданским целям в Украине. Также в ночь на 1 октября Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, используя около 30 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 с южного, юго-восточного направлений.

Силы и средства противовоздушной обороны перехватили 16 вражеских дронов. К сожалению, российские террористические атаки убивают и ранят мирных жителей. Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Более того, минувшей ночью российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131. Информация о последствиях этой атаки обновляется.

Авиаудары россияне нанесли по Ивановке (Харьковская область), Белогоровке (Луганская область), Новому, Тернам, Спорному, Вымке, Веселому, Константиновке, Клищеевке, Андреевке, Авдеевке, Новомихайловке, Золотой Ниве, Урожайному, Старомайорскому (Донецкая область), Бериславу, Казачьему, Ольховке, Высокому (Херсонская область).

Под артиллерийские обстрелы попали более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Купянском направлении противник наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

Луганской области. На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

Донецкой области. В зоне ответственности ОСУВ Таврия защитники успешно отбили атаки врага в районах Керамика , Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Враг совершил 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

, и Донецкой области. Враг совершил 11 неудачных атак в районах и Донецкой области. На Шахтерском направлении захватчики тщетно атаковали в районе Старомайорского Донецкой области.

Донецкой области. На Запорожском направлении противник пытался восстановиться в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не имел.

и Запорожской области, успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и поражают тыл противника.

Украинские ракетные войска поразили одну зенитно-ракетную систему, один командный пост, 16 артиллерийских систем и один состав боеприпасов противника.

Помочь нашим военным может каждый! Женское движение Ветеранка объявила первую в истории сбор-игру Legend of Sister’s Power, чтобы женщины поддержали женщин и помогли украинскому войску. Читай об этом в нашем другом материале.

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