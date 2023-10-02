Карта боевых действий 2 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Украинские воины потом, кровью и собственной плотью борются за жизнь мирных граждан и целой страны.
Задача мирных жителей сейчас — не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия, а также ежедневно помогать закрывать военные потребности на фронте. Помни, что маленьких донатов не бывает.
Какая ситуация на фронте 2 октября 2023 года и где ведутся бои сегодня, расскажет карта боевых действий.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска проводят тактические контратаки в районе Работино в рамках обороны от наступательных действий украинских войск на западе Запорожской области.
— По состоянию на 1 октября украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября и 1 октября, показывают, что украинские силы продвинулись через железнодорожную линию к востоку от Андреевки, — пишут эксперты.
По данным Генштаба, ВСУ продолжают оборону на Востоке и Юге Украины, ведут наступление на оси Мелитополя и наступательные операции на оси Бахмута.
Уничтожая врага, они освобождают временно оккупированные территории и укрепляют новые позиции.
Уничтожая врага, они освобождают временно оккупированные территории и укрепляют новые позиции.
За сутки 1 октября было 38 боевых столкновений. Враг нанес в общей сложности десять ракетных, 89 авиационных ударов, 39 атак МЛРС по позициям украинских войск и гражданским целям в Украине. Также в ночь на 1 октября Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, используя около 30 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 с южного, юго-восточного направлений.
Силы и средства противовоздушной обороны перехватили 16 вражеских дронов. К сожалению, российские террористические атаки убивают и ранят мирных жителей. Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Более того, минувшей ночью российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131. Информация о последствиях этой атаки обновляется.
Авиаудары россияне нанесли по Ивановке (Харьковская область), Белогоровке (Луганская область), Новому, Тернам, Спорному, Вымке, Веселому, Константиновке, Клищеевке, Андреевке, Авдеевке, Новомихайловке, Золотой Ниве, Урожайному, Старомайорскому (Донецкая область), Бериславу, Казачьему, Ольховке, Высокому (Херсонская область).
Под артиллерийские обстрелы попали более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Под артиллерийские обстрелы попали более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Украинские ракетные войска поразили одну зенитно-ракетную систему, один командный пост, 16 артиллерийских систем и один состав боеприпасов противника.
Помочь нашим военным может каждый! Женское движение Ветеранка объявила первую в истории сбор-игру Legend of Sister’s Power, чтобы женщины поддержали женщин и помогли украинскому войску. Читай об этом в нашем другом материале.
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