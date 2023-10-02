Рекордное количество за месяц! Сколько дронов РФ запустила по Украине в сентябре

Российские оккупанты выполняют приказ своего президента и командования: убивают всех украинцев, имея целью истребить целую нацию. Но ещё не родился такой воин, который мог бы победить дух украинцев.

В сентябре РФ выпустила по Украине самое большое количество дронов-камикадзе за один месяц. Об этом сообщили в Defence Express.

О каком количестве идет речь и что это значит, рассказываем дальше.

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Сколько дронов-камикадзе РФ выпустила по Украине за сентябрь 2023

Стало очевидным, что, несмотря на санкции стран-партнеров Украины, РФ не испытывает недостатка боевых дронов-камикадзе и других убийственных типов вооружений.

Так, в сентябре оккупанты выпустили по Украине более полутысячи ударных дронов типа Shahed-136. При этом, в отличие от крылатых ракет, удары этими средствами продолжались довольно активно в течение всего лета.

В общем, за последние месяцы Россия выпустила по Украине дронов:

июнь — 197 шт.;

июль — 246 шт.;

август — 167 шт.;

сентябрь — 503 шт.

Из этих 503 дронов-камикадзе нашим силам ПВО удалось сбить 396 единиц, то есть 78,7% всех запущенных.

Максимальная пауза между запусками Shahed-ов в сентябре составляла всего два дня. Также россияне дважды в месяц запускали по 44 единицы ударных дронов. В таких случаях ПВО сбивала 73%-77%.

Когда враг запускает менее 20 единиц дронов, эффективность ПВО составляет почти 100%.

— В то же время, несмотря на такую массированность, важную роль играет то, что они для врага относительно дешевые. Конечно, неизвестно, по какому конкретному ценнику РФ закупает иранские самолето-снаряды, но их себестоимость оценена от $20 до $40 тыс.

Сентябрьское количество Shahed-ов условно обошлось Кремлю от $10-20 млн, если бы он их получал по себестоимости.

Очевидно, Москва будет масштабировать свои удары по Украине.

Как работают дроны-камикадзе Shahed-136 и какие их характеристики, мы рассказывали раньше.

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