Лікарі, обстеження та аналізи. Як перевіряють здоров’я на медкомісії у військкоматі — детально

Під час війни усі військовозобов’язані можуть отримати повістку. Якщо так і сталося, центри територіального комплектування направляють на медкомісію. Читай у нашому матеріалі, як проходить медкомісія у військкомат — про перелік обстежень та обов’язкових лікарів.

Медкомісія у військкомат: перелік обстежень та лікарів

Проходити медкомісію мають ті, хто отримав повістку та не має права на відстрочку. Крім цього, раз на п’ять років проходять медкомісію військові запасу першого та другого розрядів — до 35 років і до 60 років відповідно.

Також існують повторні медогляди для тих, кого було визнано тимчасово непридатним, хто перебуває на лікуванні тощо. Важливо знати, що закони не регулюють терміни проходження медкомісії, а лише дату та час явки до ТЦК.

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Медкомісія у військкомат проходить у два етапи. Перший з них — потрібно пройти низку досліджень самостійно, адже у військкоматах такої можливості немає. Спершу потрібно пройти такі дослідження.

Рентгенологічне (або флюорографічне) обстеження органів грудної клітки. Загальний аналіз крові та сечі. Визначення групи крові та резус-фактору (якщо таких даних немає у військовому квитку). Електрокардіографію (ЕКГ). Вимір внутрішньоочного тиску (для людей, старших за 40 років). Аналіз крові на цукор (для людей, старших за 40 років). Отримати довідки з психоневрологічного, протитуберкульозного, шкірно-венеричного та наркологічного диспансеру про стан здоров’я (або витяг з історії хвороби).

Отож, військовозобов’язаного(-у) мають оглянути такі лікарі: хірург, терапевт, психіатр, невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, стоматолог та дерматолог.

У разі потреби уточнень можливих захворювань або аналізів, ці лікарі можуть спрямувати до інших. Кожен з лікарів прописує інформацію про придатність або непридатність у висновок. З цими даними та результатами досліджень потрібно з’явитися у військкомат для отримання висновку про придатність або непридатність.

Висновки медкомісії можуть вплинути на рід військ, до якого відправлять служити військовозобов’язаного(-у). Для цього використовують Додаток 3 до Положення 402.

Наприклад, військовослужбовці морської піхоти повинні мати зріст щонайменше 170 сантиметрів та вагу щонайбільше 90 кг та не менше 57 кг.

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