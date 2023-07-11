За пределы Украины: может ли военнослужащий выехать за границу в отпуск

С начала широкомасштабного вторжения многие семьи вынуждены были разделиться: женщина с детьми уезжает за границу, чтобы спастись от обстрелов, а муж остается в Украине и нередко идет на войну.

К сожалению, из-за этого семьи могут находиться по разные стороны границы без возможности встретиться, и так уже больше года.

Но есть ли законные способы военному поехать в отпуск за границу — рассказали журналисты BBC Украина.

Сейчас также смотрят

Обратимся к закону

1 декабря 2022 года депутатами Верховной Рады были приняты изменения в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, согласно которым военным разрешили брать отпуск во время действия военного положения. В том же месяце президент Украины подписал их.

С тех пор у военнослужащих появилась возможность отдохнуть и их начали отпускать в отпуск на 10 дней один раз в год. Но важным условием является то, что одновременно не могут отсутствовать более 30% личного состава.

Кроме того, возможность уйти в отпуск предоставляется военному по семейным обстоятельствам, в частности это заключение брака, рождение ребенка и смерть близкого родственника. В таком случае отпуск тоже должен длиться до 10 дней.

Но впоследствии представители власти согласились, что 10 дней — мало.

Поэтому 28 июня 2023 года депутаты приняли изменения в закон, согласно которым у военнослужащих появилось право на основной отпуск, который составляет 30 дней, трижды в год, а также 10 дней по семейным обстоятельствам.

Это решение уже также подписано Владимиром Зеленским.

Может ли военный выехать за границу во время отпуска

Военнослужащие, согласно Закону о социальной защите, имеют возможность выезда за границу, но они должны сначала пройти установленную процедуру и получить необходимые разрешения от командования.

В период военного положения, как сообщили в Министерстве обороны, каждый случай рассматривается отдельно, исходя из обстоятельств.

Сначала военнослужащий должен написать рапорт об отпуске и передать его своему командиру. В нем следует указать детали путешествия, включая даты отъезда и возвращения, место пребывания, вид транспорта и контрольный пункт пропуска, через который планируется пересечение границы.

Закон также позволяет добавлять дополнительные дни отпуска на путешествие.

Военнослужащий должен предоставить вместе с рапортом документы, подтверждающие причину путешествия. Это может быть свидетельство о браке или рождении ребенка. Также необходимы документы, удостоверяющие пребывание семьи за рубежом. Например, если жена и дети получили временное убежище за границей, нужно предоставить подтверждение этого факта.

Руководитель воинской части принимает решение об отпуске на основании этих документов. Решение оформляют в соответствующий приказ, который дает право выезда за границу. Можно также воспользоваться отпускным билетом, в котором указан срок отпуска и разрешение на выезд.

В случае получения согласия от командования, военнослужащий может отправиться к своей семье. Но если отказано, средств воздействия не так много, поскольку такое решение трудно обжаловать.

Какие документы нужно иметь военному для выезда за границу

Согласно информации, полученной от Минобороны, для выезда военнослужащего к семье за пределы государства, необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документ, подтверждающий личность военнослужащего (военный билет, офицерское удостоверение и т.д.);

отпускной билет с указанием места пребывания за границей;

выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении отпуска военнослужащему.

Какие проблемы могут возникнуть

Бывают ситуации, когда военнослужащий имеет разрешение на отпуск, но в нем не указан выезд за границу. В таком случае ему не позволят покинуть страну.

Кроме того, военного не могут не выпустить за границу, если на него наложены другие ограничения, например, неуплата алиментов, штрафов или судебных решений.

Нередко военные испытывают дискомфорт и боятся браться за оформление отпуска для выезда за границу, поскольку они могут не полностью понимать процедуру или законодательную базу. Или командование может не желать брать на себя ответственность и отпускать военных, особенно с учетом потенциальных рисков, таких как возможность того, что военнослужащий не вернется.

В Министерстве обороны говорят, что они не имеют статистики, которая бы показывала, сколько военных смогли выехать к семьям за границу во время войны. Также нет данных о тех, кому не позволили выехать из страны.

В Министерстве обороны отмечают, что если ты имеешь все необходимые разрешения, но сталкиваешься с проблемами на границе — необходимо обратиться в службу доверия по номерам 0445276363 или 1598.

Ранее мы рассказывали, как поддержать человека, который пережил плен или оккупацию.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.