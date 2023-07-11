Війна в Україні

За межі України: чи може військовослужбовець виїхати за кордон під час відпустки

Діана Просяник, редакторка сайту 11 Липня 2023, 19:00
чи може військовослужбовець виїхати за кордон
Фото: Depositphotos

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