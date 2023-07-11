За межі України: чи може військовослужбовець виїхати за кордон під час відпустки

З початку широкомасштабного вторгнення багато сімей вимушені були розділитися: жінка з дітьми їхала за кордон, щоб врятуватися від обстрілів, а чоловік залишався в Україні й нерідко йшов на війну.

На жаль, через це сім’ї можуть перебувати по різні сторони кордону без змоги зустрітися, і так вже понад рік.

Але чи є законні способи військовому поїхати у відпустку за кордон — розповіли журналісти BBC Україна.

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Звернімося до закону

1 грудня 2022 року депутати Верховної Ради ухвалили зміни до Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, згідно з яким військовим дозволили брати відпустки під час дії воєнного стану. У тому ж місяці президент України підписав їх.

Відтоді у військовослужбовців з’явилася можливість відпочити і їх почали відпускати у відпустку на 10 днів один раз на рік. Та важливою умовою є те, що одночасно не можуть бути відсутні понад 30% особового складу.

Окрім того, можливість піти у відпустку надається військовому за сімейними обставинами, зокрема, це укладання шлюбу, народження дитини та смерть близького родича. У такому випадку відпустка теж має тривати до 10 днів.

Але згодом представники влади погодилися, що 10 днів замало.

Тому 28 червня 2023 року депутати ухвалили зміни до закону, згідно з якими у військовослужбовців з’явилося право на основну відпустку, яка становить 30 днів, тричі на рік, а також 10 днів за сімейними обставинами.

Це рішення вже також підписано Володимиром Зеленським.

Чи може військовий виїхати за кордон під час відпустки

Військовослужбовці, згідно із законом Про соціальний захист, мають можливість виїзду за кордон, але вони мусять спершу пройти встановлену процедуру та отримати необхідні дозволи від командування.

У період воєнного стану, як повідомили в Міністерстві оборони, кожен випадок розглядається окремо, зважаючи на обставини.

Спочатку військовослужбовець має написати рапорт про відпустку і передати його своєму командиру. У ньому слід вказати деталі подорожі, включно з датою від’їзду та повернення, місцем перебування, видом транспорту та контрольним пунктом пропуску, через який планується перетин кордону.

Закон також дозволяє додавати додаткові дні відпустки на подорож.

Військовослужбовець має надати разом із рапортом документи, що підтверджують причину подорожі. Це можуть бути свідоцтва про шлюб чи народження дитини. Також необхідні документи, які засвідчують перебування сім’ї за кордоном. Наприклад, якщо дружина та діти отримали тимчасовий прихисток за кордоном, потрібно надати підтвердження цього факту.

Керівник військової частини ухвалює рішення про відпустку на підставі цих документів. Рішення оформлюють у відповідний наказ, який дає право виїзду за кордон. Можна також скористатися відпускним квитком, в якому вказаний термін відпустки та дозвіл на виїзд.

У випадку отримання згоди від командування, військовослужбовець може вирушити до своєї сім’ї. Але якщо йому відмовили, засобів впливу не так багато, оскільки таке рішення важко оскаржити.

Які документи потрібно мати військовому для виїзду за кордон

Відповідно до інформації, отриманої від Міноборони, для виїзду військовослужбовця до родини за межі держави, необхідно мати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

документ, що підтверджує особу військовослужбовця (військовий квиток, офіцерське посвідчення тощо);

відпускний квиток з вказанням місця перебування за кордоном;

витяг з наказу відповідної посадової особи, уповноваженої на ухвалення рішення про надання відпустки військовослужбовцю.

Які проблеми можуть виникнути

Бувають ситуації, коли військовослужбовець має дозвіл на відпустку, але в ньому не вказаний виїзд за кордон. В такому випадку йому не дозволять покинути країну.

Окрім того, військового можуть не випустити за кордон, якщо на нього накладено інші обмеження, приміром, несплату аліментів, штрафів або судових рішень.

Нерідко військові відчувають дискомфорт і бояться братися за оформлення відпустки для виїзду за кордон, позаяк вони можуть не повністю розуміти процедуру або законодавчу базу. Або командування може не бажати брати на себе відповідальність та відпускати військових, особливо з урахуванням потенційних ризиків, таких як можливість неповернення військовослужбовця.

У Міністерстві оборони кажуть, що вони не мають статистики, яка б показувала, скільки військових змогли виїхати до родин за кордон під час війни. Також немає даних про тих, кому не дозволили виїхати з країни.

У Міністерстві оборони наголошують: якщо ти маєш всі необхідні дозволи, але стикаєшся з проблемами на кордоні, необхідно звернутися до служби довіри за номерами 0445276363 або 1598.

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