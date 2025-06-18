За разработку — деньги! Как Минобороны планирует поощрять военные инновации

Фото Facebook Война меняется и требует новых решений и воплощения в практику уникальных идей. Все мы знакомы с системой поощрений на учебе и работе. А поскольку войско — это профессиональная среда, за интеллектуальные разработки военные будут получать вознаграждения. Об этом сообщили в Минобороны. Детальнее о введении денежного вознаграждения для военнослужащих за инновационные разработки, рассказываем далее в материале.Вознаграждение за разработку По сообщению Минобороны, они разрабатывают проект постановления Кабмина по обеспечению денежного вознаграждения военным, работающим над инновационными разработками. Это станет инструментом оценки, а также стимулом для военнослужащих, работающих над исследованиями и творческими решениями. — В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны перестраивает систему защиты прав интеллектуальной собственности, — отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин. Это также будет способствовать созданию культуры уважения к интеллектуальной собственности. Читать по теме Гений из 9 класса: украинский подросток разработал новейшую технологию для антенн Узнай в нашем материале о школьнике, который разработал технологию изготовления передающей антенны. В настоящее время ВРУ поддержала в первом чтении два законопроекта, которые инициировало Минобороны, по распределению имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны. В перспективе, такие разработки военнослужащих будут создаваться за государственные средства и будут принадлежать государству. Авторы получат денежное вознаграждение. А об украинской баллистике, ее разработке и характеристиках, мы рассказывали тебе в другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Минобороны, технологии, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter