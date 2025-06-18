За разработку — деньги! Как Минобороны планирует поощрять военные инновации

Война меняется и требует новых решений и воплощения в практику уникальных идей. Все мы знакомы с системой поощрений на учебе и работе. А поскольку войско — это профессиональная среда, за интеллектуальные разработки военные будут получать вознаграждения.

Об этом сообщили в Минобороны.

Детальнее о введении денежного вознаграждения для военнослужащих за инновационные разработки, рассказываем далее в материале.

Вознаграждение за разработку

По сообщению Минобороны, они разрабатывают проект постановления Кабмина по обеспечению денежного вознаграждения военным, работающим над инновационными разработками.

Это станет инструментом оценки, а также стимулом для военнослужащих, работающих над исследованиями и творческими решениями.

— В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны перестраивает систему защиты прав интеллектуальной собственности, — отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

Это также будет способствовать созданию культуры уважения к интеллектуальной собственности.

В настоящее время ВРУ поддержала в первом чтении два законопроекта, которые инициировало Минобороны, по распределению имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, а также регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны.

В перспективе, такие разработки военнослужащих будут создаваться за государственные средства и будут принадлежать государству.

Авторы получат денежное вознаграждение.

А об украинской баллистике, ее разработке и характеристиках, мы рассказывали тебе в другом материале.

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