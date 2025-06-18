За розробку — гроші! Як Міноборони планує заохочувати військові інновації

Війна змінюється, тож вимагає нових рішень та втілення у практику унікальних ідей. Всі ми знайомі із системою заохочень на навчанні та роботі. А оскільки військо — це також професійне середовище, за інтелектуальні розробки військові отримуватимуть винагороди.

Про це повідомили у Міноборони.

Детальніше про запровадження грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки, переповідаємо далі у матеріалі.

Винагорода за розробку

За повідомленням Міноборони, вони розробляють проект постанови Кабміну для забезпечення грошової винагороди військовим, які працюють над інноваційними розробками.

Це стане інструментом оцінки, а також стимулом для військовослужбовців, які працюють над дослідженнями та творчими рішеннями.

— В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності, – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Це також посприяє створенню культури поваги до інтелектуальної власності.

Наразі ВРУ підтримала у першому читанні два законопроекти, які ініціювало Міноборони, щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

У перспективі, такі розробки військовослужбовців будуть створюватися за державний кошт і належатимуть державі.

Автори отримають грошову винагороду.

