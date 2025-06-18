За розробку — гроші! Як Міноборони планує заохочувати військові інновації

Війна змінюється, тож вимагає нових рішень та втілення у практику унікальних ідей. Всі ми знайомі із системою заохочень на навчанні та роботі. А оскільки військо — це також професійне середовище, за інтелектуальні розробки військові отримуватимуть винагороди.
Про це повідомили у Міноборони.
Детальніше про запровадження грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки, переповідаємо далі у матеріалі.
Винагорода за розробку
За повідомленням Міноборони, вони розробляють проект постанови Кабміну для забезпечення грошової винагороди військовим, які працюють над інноваційними розробками.
Це стане інструментом оцінки, а також стимулом для військовослужбовців, які працюють над дослідженнями та творчими рішеннями.
— В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності, – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.
Це також посприяє створенню культури поваги до інтелектуальної власності.
Наразі ВРУ підтримала у першому читанні два законопроекти, які ініціювало Міноборони, щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.
У перспективі, такі розробки військовослужбовців будуть створюватися за державний кошт і належатимуть державі.
Автори отримають грошову винагороду.
А про українську балістику, її розробку та характеристики, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!