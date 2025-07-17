Для тебя Война в Украине

Три волны ударов дронами по Днепру: взрывы, пожары, жертвы

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 17 июля 2025, 08:14
Три волны ударов дронами по Днепру: взрывы, пожары, жертвы

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