В Днепре ночь на 17 июля была особенно тревожной — город пережил три волны вражеских атак беспилотниками. Взрывы раздавались в разное время в течение ночи, заставляя жителей вскакивать с кровати и искать безопасные уголки в квартирах. Российская армия направила на город целый рой БпЛА.

Взрывы в Днепре: что известно

Ночью над регионом активно работали силы противовоздушной обороны. Защитники неба уничтожили 22 вражеских беспилотника, сообщил Сергей Лысак.

Известно, что в результате обстрела погиб один человек. Ранены 10 людей. В Днепре среди пострадавших: пятеро мужчин, в возрасте 35, 37, 40, 52 и 70. Трое из них – в тяжелом состоянии. 70-летний потерпевший приходить в себя будет дома.

В городе возникли пожары, повреждены предприятия. К тушению привлекались 76 спасателей и 24 единицы техники. Все пожары ликвидированы. Но в городе до сих пор чувствуется запах гари.

Громко было также в Днепровском районе, в частности, в Солонянской и Слобожанской общинах.

Три волны ударов дронами по Днепру: взрывы, пожары, жертвы / 4 Фотографии

Никопольщина оказалась под ударом с вечера и до самого утра. В Никополе пострадали пять человек.

Во время тушения пожара враг намеренно атаковал пожарную машину. Ранения получили трое спасателей — мужчины 21, 31 и 42 лет.

Марганецкая община тоже попала под обстрел из РСЗО. В Межевской общине Синельниковского района зафиксирован удар дрона.

Ранее мы рассказывали об ударе РФ по Доброполью.

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