Попали в жилые дома и объект инфраструктуры! Последствия обстрелов в Винницкой и Запорожской областях

Сегодня ночью, пока люди мирно спали в постели, враг снова коварно ударил по областям Украины. Так, известно о прилетах в Винницкой и Запорожской области.

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о ситуации на своем направлении. Детальнее, какая ситуация в областях и есть ли пострадавшие, читай в материале.

Взрывы в Запорожской области

За последние сутки враг совершил 75 обстрелов по 18 мирным городам и селам Запорожской области.

В частности, нанес три авиационных удара, четыре атаки БПЛА, два обстрела из РСЗО и 66 артиллерийских обстрелов, сообщили в Запорожской областной государственной администрации.

Разрушены 15 гражданских объектов: жилые дома и квартиры, хозяйственные постройки, гаражи, складские помещения образовательного учреждения.

Обстрел Винницкой области 21 апреля

Известно, что сегодня ночью враг направил на Украину 12 Shahed, восемь из них, как сообщает Наталья Гуменюк, были сбиты украинскими противовоздушными силами.

Однако, к сожалению, было и попадание. А именно, в объект инфраструктуры Винницкой области. Предварительно без жертв. В Винницкой области пожар уже ликвидирован.

Враг, как сообщила пресс-секретарь, меняет тактику. Теперь цели — не только критическая инфраструктура, а и силы ПВО. Также противник меняет локации атак. Ранее их фиксировали с Азовского моря, а теперь россияне стреляют и с других направлений.

Сегодня ночью жители столицы могли слышать враждебные Shahed: что известно о ночной атаке дронами на Киев, читай в материале.

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