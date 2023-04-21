Война в Украине

Попали в жилые дома и объект инфраструктуры! Последствия обстрелов в Винницкой и Запорожской областях

Вероника Кононенко, редактор сайта 21 апреля 2023, 10:30
вінницька та запорізька області
Фото: Facebook

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