Попали в жилые дома и объект инфраструктуры! Последствия обстрелов в Винницкой и Запорожской областях

Сегодня ночью, пока люди мирно спали в постели, враг снова коварно ударил по областям Украины. Так, известно о прилетах в Винницкой и Запорожской области.
Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о ситуации на своем направлении. Детальнее, какая ситуация в областях и есть ли пострадавшие, читай в материале.
За последние сутки враг совершил 75 обстрелов по 18 мирным городам и селам Запорожской области.
В частности, нанес три авиационных удара, четыре атаки БПЛА, два обстрела из РСЗО и 66 артиллерийских обстрелов, сообщили в Запорожской областной государственной администрации.
Разрушены 15 гражданских объектов: жилые дома и квартиры, хозяйственные постройки, гаражи, складские помещения образовательного учреждения.
Известно, что сегодня ночью враг направил на Украину 12 Shahed, восемь из них, как сообщает Наталья Гуменюк, были сбиты украинскими противовоздушными силами.
Однако, к сожалению, было и попадание. А именно, в объект инфраструктуры Винницкой области. Предварительно без жертв. В Винницкой области пожар уже ликвидирован.
Однако, к сожалению, было и попадание. А именно, в объект инфраструктуры Винницкой области. Предварительно без жертв. В Винницкой области пожар уже ликвидирован.
Враг, как сообщила пресс-секретарь, меняет тактику. Теперь цели — не только критическая инфраструктура, а и силы ПВО. Также противник меняет локации атак. Ранее их фиксировали с Азовского моря, а теперь россияне стреляют и с других направлений.
Сегодня ночью жители столицы могли слышать враждебные Shahed: что известно о ночной атаке дронами на Киев, читай в материале.
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