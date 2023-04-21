Влучили в житлові будинки та об’єкт інфраструктури! Наслідки обстрілів у Вінницькій та Запорізькій областях

Сьогодні вночі, доки люди мирно спали в ліжку, ворог знову підступно вдарив по областях України. Так, відомо про прильоти у Вінницькій та Запорізькій області.

Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про ситуацію на своєму напрямку. Детальніше, яка ситуація в областях та чи є постраждалі, читай у матеріалі.

Вибухи у Запорізькій області

За останню добу ворог здійснив 75 обстрілів по 18 мирних містах і селах Запорізької області.

Зокрема, завдав три авіаційні удари, чотири атаки БПЛА, два обстріли з РСЗВ та 66 артилерійських обстрілів, повідомили в Запорізькій обласній державній адміністрації.

Зруйновано 15 цивільних об’єктів: житлові будинки та квартири, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення освітнього закладу.

Обстріл Вінницької області 21 квітня

Відомо, що сьогодні вночі ворог спрямував на Україну 12 дронів Shahed. Вісім з них, як повідомляє Наталія Гуменюк, було збито українськими протиповітряними силами.

Однак, на жаль, було і влучання. А саме, в об’єкт інфраструктури на Вінниччині. Попередньо без жертв. На Вінниччині пожежу вже ліквідовано.

Ворог, як повідомила речниця, змінює тактику. Тепер цілі — не лише критична інфраструктура, а й сили ППО. Також противник змінює локації атак. Раніше їх фіксували з Азовського моря, а тепер росіяни обстрілюють і з інших напрямків.

Сьогодні вночі жителі столиці могли чути ворожі Shahed: що відомо про нічну атаку дронами на Київ, читай у матеріалі.

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