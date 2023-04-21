Війна в Україні

Влучили в житлові будинки та об’єкт інфраструктури! Наслідки обстрілів у Вінницькій та Запорізькій областях

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 10:30
вінницька та запорізька області
Фото: Facebook

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