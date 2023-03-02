Просто штраф или что-то большее? Что ждет тех, кто проигнорировал повестку с целью уточнения данных

С начала полномасштабного вторжения военкоматы были переполнены добровольцами. Эти люди уже год защищают нашу страну от оккупантов.
Однако Украина должна понимать свой ресурсный потенциал и пополнять ряды бойцов. Так что военнообязанным украинцам продолжают раздавать повестки.
К сожалению, далеко не все после ее получения приходят в военкомат. Известно, что игнорировать повестку нельзя, ведь за это ждет административная ответственность — штраф.
Детальнее о процедуре наложения административного наказания, его сумме и обжаловании рассказали юристы безоплатной правовой помощи. Сегодня рассказываем, что будет, если проигнорировать повестку об уточнении данных.
Если тебе вручили повестку с целью уточнения военно-учетных данных, а ты проигнорировал ее, то будешь обязан уплатить штраф.
Решение о взыскании штрафа принимают руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки ТЦК.
Именно они рассматривают дела об административных правонарушениях и имеют право налагать штраф, — объяснили юристы.
Именно они рассматривают дела об административных правонарушениях и имеют право налагать штраф, — объяснили юристы.
Законная процедура наложения штрафа должна выглядеть следующим образом:
Сумма этого штрафа по состоянию на февраль 2023 составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов. То есть нужно будет заплатить 3400–5100 грн.
Уплатить штраф можно в течение 15 дней с вручения копии постановления.
После уплаты полной суммы штрафа в ТЦК необходимо принести квитанцию об уплате. Также можешь просто предоставить ее копию должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе.
На то, чтобы передать ее уполномоченным лицам, у тебя есть три рабочих дня от истечения срока, предусмотренного для уплаты штрафа.
Важно, что уплата штрафа не избавляет от обязанности явиться в ТЦК.
Важно, что уплата штрафа не избавляет от обязанности явиться в ТЦК.
Если штраф не уплатить своевременно, то постановление о штрафе будет передано в государственную исполнительную службу. Тогда, отмечают юристы правовой помощи, сумма штрафа возрастет вдвое и прибавятся исполнительные расходы.
Постановление можно оспорить. На это есть десять дней с момента его вынесения. Если ты обжалуешь штраф, то имеешь столько же времени со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения — 15 дней.
Напомним, что повестку могут получить и те, кто не подлежит мобилизации. Если это твоя ситуация, достаточно просто прийти в ТЦК комплектования и предъявить соответствующие документы.
Получить повестку можно, гуляя по парку или идя в магазин. В нашем материале мы разобрали, что делать, если вручили повестку на улице, и могут ли тебя сразу забрать на службу.
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