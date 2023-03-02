Просто штраф или что-то большее? Что ждет тех, кто проигнорировал повестку с целью уточнения данных

С начала полномасштабного вторжения военкоматы были переполнены добровольцами. Эти люди уже год защищают нашу страну от оккупантов.

Однако Украина должна понимать свой ресурсный потенциал и пополнять ряды бойцов. Так что военнообязанным украинцам продолжают раздавать повестки.

К сожалению, далеко не все после ее получения приходят в военкомат. Известно, что игнорировать повестку нельзя, ведь за это ждет административная ответственность — штраф.

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Детальнее о процедуре наложения административного наказания, его сумме и обжаловании рассказали юристы безоплатной правовой помощи. Сегодня рассказываем, что будет, если проигнорировать повестку об уточнении данных.

Повестка для уточнения данных: что будет, если проигнорировать

Если тебе вручили повестку с целью уточнения военно-учетных данных, а ты проигнорировал ее, то будешь обязан уплатить штраф.

Решение о взыскании штрафа принимают руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки ТЦК.

Именно они рассматривают дела об административных правонарушениях и имеют право налагать штраф, — объяснили юристы.

Законная процедура наложения штрафа должна выглядеть следующим образом:

Руководитель ТЦК должен издать постановление о наложении штрафа.

Его копия вручается правонарушителю в течение трех дней под расписку или отправляется по почте.

После этого нарушитель должен заплатить штраф.

Сумма этого штрафа по состоянию на февраль 2023 составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов. То есть нужно будет заплатить 3400–5100 грн.

Уплатить штраф можно в течение 15 дней с вручения копии постановления.

После уплаты полной суммы штрафа в ТЦК необходимо принести квитанцию об уплате. Также можешь просто предоставить ее копию должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе.

На то, чтобы передать ее уполномоченным лицам, у тебя есть три рабочих дня от истечения срока, предусмотренного для уплаты штрафа.

Важно, что уплата штрафа не избавляет от обязанности явиться в ТЦК.

Если штраф не уплатить своевременно, то постановление о штрафе будет передано в государственную исполнительную службу. Тогда, отмечают юристы правовой помощи, сумма штрафа возрастет вдвое и прибавятся исполнительные расходы.

Обжалование штрафа за неявку в военкомат

Постановление можно оспорить. На это есть десять дней с момента его вынесения. Если ты обжалуешь штраф, то имеешь столько же времени со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения — 15 дней.

Напомним, что повестку могут получить и те, кто не подлежит мобилизации. Если это твоя ситуация, достаточно просто прийти в ТЦК комплектования и предъявить соответствующие документы.

Получить повестку можно, гуляя по парку или идя в магазин. В нашем материале мы разобрали, что делать, если вручили повестку на улице, и могут ли тебя сразу забрать на службу.

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