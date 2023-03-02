Просто штраф чи щось більше? Що чекає на тих, хто проігнорував повістку з метою уточнення даних

З початку повномаштабного вторгнення військкомати були переповнені добровольцями. Ці люди уже рік захищають нашу країну від окупантів.

Однак Україна має розуміти свій ресурсний потенціал і поповнювати лави бійців. Тож військовозобов’язаним українцям продовжують роздавати повістки.

На жаль, далеко не всі після її отримання приходять до військкомату. Відомо, що ігнорувати повістку не можна, адже за це чекає адміністративна відповідальність — штраф.

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Детальніше про процедуру накладення адміністративного покарання, його суму та оскарження розповіли юристи безоплатної правової допомоги. Сьогодні розповідаємо, що буде, якщо проігнорувати повістку про уточнення даних.

Повістка для уточнення даних: що буде, якщо проігнорувати

Якщо тобі вручили повістку з метою уточнення військово-облікових даних, а ти проігнорував її, то будеш зобов’язаний сплатити штраф.

Рішення про стягнення штрафу ухвалюють керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Саме вони розглядають справи про адміністративні правопорушення і мають право накладати штраф, — пояснили юристи.

Законна процедура накладення штрафу має виглядати так:

Керівник ТЦК має видати постанову про накладення штрафу.

Її копія вручається правопорушнику протягом трьох днів під розписку або надсилається.

Після цього порушник має сплатити штраф.

Сума цього штрафу станом на лютий 2023 року становить від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Тобто треба буде заплатити 3400–5100 грн.

Сплатити штраф можна протягом 15 днів з вручення копії постанови.

Після сплати повної суми штрафу в ТЦК необхідно принести квитанцію про оплату. Також можеш просто надати її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф.

На те, щоб передати її уповноваженим особам, у тебе є три робочі дні від закінчення строку, передбаченого для оплати штрафу.

Важливо, що сплата штрафу не позбавляє від обов’язку з’явитися до ТЦК.

Якщо штраф не сплатити вчасно, то постанову про штраф передадуть до державної виконавчої служби. Тоді, зазначають юристи правової допомоги, сума штрафу зросте вдвічі та додадуться виконавчі витрати.

Оскарження штрафу через неявку у військкомат

Постанову можна оскаржити. На це є десять днів з моменту її винесення. Якщо ти оскаржуєш штраф, то маєш стільки ж часу з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення — 15 днів.

Нагадаємо, що повістку можуть отримати й ті, хто не підлягає мобілізації. Якщо це твоя ситуація, то достатньо просто прийти у ТЦК комплектування та пред’явити відповідні документи.

Отримати повістку можна, гуляючи парком чи йдучи в магазин. У нашому матеріалі ми розібрали, як діяти, якщо вручили повітку на вулиці, й чи можуть тебе одразу забрати на службу.

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