В ночь на 16 февраля Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Враг применил 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ удалось уничтожить 14 крылатых ракет Х-101 / Х-555, Калибр и две управляемые авиационные ракеты Х-59, говорится в сообщении.

Но, к сожалению, часть крылатых ракет Х-22 попала в объекты критической инфраструктуры. Сейчас на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что результатом ракетной атаки россиян является попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

— Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, используют фальшивые цели. Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА, — сообщил Ермак.

Обстрел Павлограда 16 февраля

Сегодня ночью раздался взрыв в Павлограде Днепропетровской области. Враг ударил ракетами по городу около трех часов ночи, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате обстрела Павлограда погибла 79-летняя женщина. По предварительной информации, семь человек пострадали. Двое раненых госпитализированы — 79-летней мужчина и 37-летняя женщина. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Повреждено промышленное предприятие. Загорелся пожар, который спасателям удалось потушить.

Разрушены семь частных домов, еще 30 — повреждены.

Подло наносят удары, когда люди спят! Последствия массированного ракетного обстрела Украины ночью 16 февраля / 5 Фотографий

Обстрел Львовской области 16 февраля

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сказал, что во время ночной ракетной атаки врага в области было попадание в объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет, пожар удалось потушить.

Ракетный обстрел Кировоградской области 16 февраля

Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райковый сообщил, что ближе к утру враг попал в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. К счастью, жертв нет, на месте работают оперативные службы.

Обстрел Кременчуга 16 февраля

Руководитель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин рассказал, что во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа враждебных БПЛА, в частности в Полтавском районе. Работали средства ПВО.

Враг ударил ракетами по территории области. Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Обстрел Херсонской области 16 февраля

В Херсонской ОВА сообщили, что из-за российских обстрелов села Змиевка Бериславского района погибли супруги — мужчина и женщина. На рассвете в их дом попал вражеский снаряд. В ОВА подчеркивают, что российские артиллеристы знали, куда целились. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсона.

Украинские бойцы уже учатся управлять новым оружием, чтобы выгнать российских захватчиков из нашей земли. Ранее мы рассказывали, как проходят учения украинских военных на Leopard-2 в Польше.

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Фото: Сергей Лысак / Telegram