У ніч проти 16 лютого Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Ворог застосував 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ вдалося знищити 14 крилатих ракет Х-101 / Х-555, Калібр та дві керовані авіаційні ракети Х-59, йдеться у повідомленні.

Але, на жаль, частина крилатих ракет Х-22 влучила в об’єкти критичної інфраструктури. Зараз на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що наслідком ракетної атаки росіян є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

— Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальшиві цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА, — повідомив Єрмак.

Обстріл Павлограда 16 лютого

Сьогодні вночі пролунав вибух у Павлограді Дніпропетровської області. Ворог вдарив ракетами по місту близько третьої години ночі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілу Павлограда загинула 79-річна жінка. За попередньою інформацією, семеро людей постраждали. Двох поранених госпіталізували — 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Пошкоджень промислове підприємство. Зайнялася пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити.

Зруйновано сім приватних будинків, ще 30 — понівечені.

Підступно завдають ударів, коли люди сплять! Наслідки масованого ракетного обстрілу України вночі 16 лютого / 5 Фотографій

Обстріл Львівської області 16 лютого

Голова Львівської ОВА Максим Козицький сказав, що під час нічної ракетної атаки ворога в області було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає, пожежу вдалося загасити.

Ракетний обстріл Кіровоградської області 16 лютого

Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райковий повідомив, що ближче до ранку ворог влучив в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На щастя, жертв немає, на місці працюють оперативні служби.

Українські бійці вже вчаться керувати новою зброєю, щоб вигнати російських загарбників з нашої землі. Раніше ми розповідали, як проходить навчання українських військових на Leopard-2 у Польщі.

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Фото: Сергій Лисак / Telegram