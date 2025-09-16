Ранены двое маленьких детей: РФ атаковала Запорожье системами Торнадо-С

Ночью РФ направила ракета в Запорожье. В результате попадания есть пострадавшие. Как сообщает глава ОВА Иван Федоров и ГСЧС, один мужчина погиб.

Пострадали 13 человек, в том числе двое детей в возрасте четырех и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков.

— К сожалению, один человек, 41-летний мужчина, погиб, — сообщили в ОВА.

Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере десять ударов. По сообщению Национальной полиции области, враг ударил по городу и Запорожскому району 10 боеприпасов, выпущенных из ракетной системы залпового огня (предварительно, Торнадо-С) и нанесли авиаудар.

В результате ударов разрушены частные дома и нежилые помещения. Масштабные пожары охватили три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию ​​технического обслуживания на площади 600 кв. м. 78 спасателей и 17 единиц техники ликвидируют последствия атаки.

Россия продолжает терроризировать гражданских, в связи с чем граждане Франции призвали правительство защитить небо над Украиной.

