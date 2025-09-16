Для тебя Война в Украине

Ранены двое маленьких детей: РФ атаковала Запорожье системами Торнадо-С

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 сентября 2025, 08:34 2 мин.
