Уночі РФ спрямувала ракета на Запоріжжя. Внаслідок влучання є постраждалі. Як повідомляє очільник ОВА Іван Федоров та ДСНС, один чоловік загинув.

Новини Запоріжжя 16 вересня: наслідки влучання ракет

Постраждали 18 осіб, зокрема двоє дітей у віці чотирьох та 17 років. Вони перебувають під наглядом медиків.

— На жаль, одна людина, 41-річний чоловік, загинув, — повідомили в ОВА.

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше десять ударів. За повідомленням Національної поліції області, ворог вдарив по місту та Запорізькому району 10 боєприпасами, випущеними із ракетної системи залпового вогню (попередньо, Торнадо-С) та завдали авіаудару.

Внаслідок ударів зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Масштабні пожежі охопили три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м. 78 рятувальників і 17 одиниць техніки ліквідовують наслідки атаки.

Обстріл Запоріжжя: фото

Поранено двох маленьких дітей: РФ атакувала Запоріжжя системами Торнадо-С / 17 Фотографій

Росія продовжує тероризувати цивільних, у зв’язку з чим громадяни Франції закликали уряд захистити небо над Україною.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!