Закрийте небо над Україною! Тисячі французів звернулись до Макрона й Стармера

У Франції колектив Skyshield (Небесний щит) створив петицію, що просить уряд, а також владу Великої Британії та інших країн, захистити український повітряний простір від російських ракет та дронів. Станом на 15 вересня петицію підписали понад 50 тисяч людей.

Співініціаторами та речниками стали член парламенту Фредерік Петі, професор політичної комунікації Sciences Po Paris Філіп Моро-Шевроле та експерт з аеронавтики та колишній військовий офіцер Ксав’є Тительман.

У Франції закликають захистити українське небо

У тексті петиції йдеться про те, що щоночі сотні російських безпілотників та ракет вбивають українських мирних жителів. З початку вторгнення понад 40 тисяч ракет або безпілотників далекого радіусу дії вразили Україну.

— За останніми даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, 13 883 українських мирних жителів загинули та 35 548 отримали поранення — і це лише на неокупованих територіях.

Автори додають, що з моменту зустрічі Трампа та Путіна на Алясці російські удари ще більше посилилися. А 93% ракет навмисно спрямовані на цивільну інфраструктуру. Статистика стверджує:

Росія здійснила 2200 атак на медичні заклади;

пошкоджено понад 3800 шкіл;

зруйновано щонайменше 600 культурних пам’яток та 300 церков.

Ворог продовжує навмисні зимові атаки електромережі та системи централізованого опалення, руйнує водорозподільні насоси, супермаркети, готелі та інші об’єкти.

— Росіяни прагнуть зробити нормальне життя в Україні неможливим, навмисно завдаючи ударів по незаконних цілях. Зіткнувшись з українськими сім’ями, які страждають, вмирають і кличуть на допомогу, Європа та світ не можуть залишатися бездіяльними, — кажуть підписанти.

Тому автори закликають уряд Франції реалізувати ініціативу Skyshield, яку підтримують обрані посадовці, колишні генерали та адмірали, а також члени громадянського суспільства з Франції, Великої Британії та Європи.

На їхню думку, захист українського неба має стосуватися двох факторів:

розгортання необхідного обладнання безпосередньо в Україні: радари, системи перехоплення тощо;

організація повітряного патрулювання літаками, що базуються в сусідніх країнах, наприклад Польщі чи Румунії.

Ці сили не контактуватимуть напряму з російськими літаками. Їхня роль буде суворо обмежена перехопленням ракет та безпілотників в тилу. Окрім морального обов’язку підтримати українців, це зобов’язання сприятиме справжньому та тривалому миру.

— Росія, не зумівши завоювати Україну за допомогою військ, тепер прагне морально зруйнувати українське громадянське суспільство. Запровадивши систему Небесний щит, Путін зрозуміє, що ця друга мета також недосяжна.

Зазначається, що армії вищевказаних країн вже перехоплювали безпілотники хуситів, що цілилися на комерційні судна в Червоному морі, та іранські ракети, запущені проти Ізраїлю.

— Настав час продемонструвати таку ж рішучість захистити європейську територію — країну, якій гарантії безпеки були надані Будапештським меморандумом 1994 року, — та населення, яке прагне миру та інтеграції в європейську сім’ю.

Понад 50 тисяч осіб вже закликали офіційно приєднатися до коаліції Skyshield, зокрема, президента Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Кіра Стармера, виділивши повітряні та логістичні ресурси для захисту повітряного простору України.

Тим часом з’явилась інформація, що Німеччина передасть Україні новітні системи ППО Skyranger. Ми розповідали, чим корисна для захисту ця сучасна зброя.

