Для тебя Война в Украине

Закройте небо над Украиной! Тысячи французов обратились к Макрону и Стармеру

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 сентября 2025, 16:00 3 мин.
Закройте небо над Украиной! Тысячи французов обратились к Макрону и Стармеру
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь