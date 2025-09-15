Закройте небо над Украиной! Тысячи французов обратились к Макрону и Стармеру

Во Франции коллектив Skyshield (Небесный щит) создал петицию, которая просит правительство, а также власти Великобритании и других стран, защитить украинское воздушное пространство от российских ракет и дронов. По состоянию на 15 сентября петицию подписали более 50 тысяч человек.

Соинициаторами и представителями стали член парламента Фредерик Пети, профессор политической коммуникации Sciences Po Paris Филипп Моро-Шевроле и эксперт по аэронавтике и бывший военный офицер Ксавье Тительман.

Во Франции призывают защитить украинское небо

В тексте петиции говорится, что каждую ночь сотни российских беспилотников и ракет убивают украинских мирных жителей. С начала вторжения более 40 тысяч ракет или беспилотников дальнего радиуса действия поразили Украину.

— По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 13883 украинских мирных жителей погибли и 35548 получили ранения — и это только на неоккупированных территориях.

Авторы добавляют, что с момента встречи Трампа и Путина на Аляске российские удары еще больше усилились. А 93% ракет намеренно направлены на гражданскую инфраструктуру. Статистика утверждает:

Россия совершила 2200 атак на медицинские учреждения;

повреждено более 3800 школ;

разрушены по меньшей мере 600 культурных памятников и 300 церквей.

Враг продолжает умышленные зимние атаки электросети и системы централизованного отопления, разрушает водораспределительные насосы, супермаркеты, гостиницы и другие объекты.

— Россияне стремятся сделать нормальную жизнь в Украине невозможной, намеренно нанося удары по незаконным целям. Столкнувшись с украинскими семьями, которые страдают, умирают и зовут на помощь, Европа и мир не могут оставаться бездейственными, — говорят подписанты.

Поэтому авторы призывают правительство Франции реализовать инициативу Skyshield, поддерживаемую избранными чиновниками, бывшими генералами и адмиралами, а также членами гражданского общества из Франции, Великобритании и Европы.

По их мнению, защита украинского неба должна касаться двух факторов:

развертывание необходимого оборудования непосредственно в Украине: радары, системы перехвата и т.п.;

организация воздушного патрулирования самолетами, базирующимися в соседних странах, например, Польши или Румынии.

Читать по теме Польша предлагает сбивать ракеты и дроны над Украиной — подробности Министр МИД Польши Радослав Сикорский предложил новое предложение для запада.

Эти силы не будут контактировать напрямую с российскими самолетами. Их роль будет строго ограничена перехватом ракет и беспилотников в тылу. Кроме моральной обязанности поддержать украинцев, это обязательство будет способствовать настоящему и продолжительному миру.

— Россия, не сумев завоевать Украину с помощью войск, теперь стремится морально разрушить украинское гражданское общество. Внедрив систему Небесный щит, Путин поймет, что эта вторая цель тоже недостижима.

Отмечается, что армии вышеуказанных стран уже перехватывали беспилотники хуситов, целившихся на коммерческие суда в Красном море и иранские ракеты, запущенные против Израиля.

— Пора продемонстрировать такую ​​же решимость защитить европейскую территорию — страну, которой гарантии безопасности были предоставлены Будапештским меморандумом 1994 года, — и население, которое стремится к миру и интеграции в европейскую семью.

Более 50 тысяч человек уже призвали официально присоединиться к коалиции Skyshield, в частности президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Кира Стармера, выделив воздушные и логистические ресурсы для защиты воздушного пространства Украины.

Между тем, появилась информация, что Германия передаст Украине новейшие системы ПВО Skyranger. Мы рассказывали, чем полезно для защиты это современное оружие.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!