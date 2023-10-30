Россияне продолжают воевать с гражданским населением и обстреливать Херсон. Сегодня, 30 октября, российские оккупанты обстреляли маршрутку в Херсоне. Читай в нашем материале подробнее, что известно об обстреле и пострадавших.

Российские оккупанты обстреляли маршрутку в Херсоне: есть пострадавшие

Об обстреле маршрутного такси в Херсоне сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сейчас известно о семи пострадавших в результате обстрела маршрутного такси. Из них двое мужчин и пять женщин. 36-летняя жительница Херсона получила тяжелые ранения. Женщину 69 лет госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

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Российские оккупанты обстреляли маршрутку в Херсоне 30 октября. Что известно о пострадавших — детали / 3 Фотографии

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Фото: Александр Прокудин

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