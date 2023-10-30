Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли маршрутку в Херсоне 30 октября. Что известно о пострадавших — детали

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 октября 2023, 15:30
Російські окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні: є постраждалі

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