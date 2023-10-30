Російські окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні 30 жовтня. Що відомо про постраждалих — деталі

Росіяни продовжують воювати з цивільним населенням та обстрілювати Херсон. Сьогодні, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні. Читай у нашому матеріалі детальніше, що відомо про обстріл та постраждалих.
Про обстріл маршрутного таксі в Херсоні повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі. З них двоє чоловіків та пʼятеро жінок. 36-річна жителька Херсона зазнала важких поранень. Жінку 69 років шпиталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості.
Постраждалим надають медичну допомогу.
Раніше ми розповідали про обстріл пожежної частини в Ізюмі.
Фото: Олександр Прокудін
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