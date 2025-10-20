7 корпус быстрого реагирования ДШВ сообщил, что на днях вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла в центр Покровска. Во время продвижения россияне в очередной раз нарушили международное гуманитарное право и убили гражданских жителей.

Российские ДРГ в Покровске: детали

Отмечается, что это произошло в районе ж/д вокзала. Объединенная ударно-розыскная группа Сил обороны обнаружила и ликвидировала скрывавшихся в одном из помещений оккупантов. Перед этим русские наемники убили несколько гражданских жителей Покровска.

В ДШВ добавили, что оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянную проверку точек проникновения в город и усиливают патруль.

В течение 18 и 19 октября украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск. Военные призывают гражданских лиц не передвигаться по городу без крайней необходимости.

— В полосе ответственности 7 корпуса ДШВ ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить “серую зону” вокруг Покровска. Оккупанты пытаются проникнуть в город по нескольким направлениям, — говорится в сообщении.

Кроме того, Россия существенно увеличила количество ударов КАБами по украинской логистике с использованием тактической авиации. 12 октября враг сбросил на Покровскую агломерацию 76 КАБов.

Покровск на карте боевых действий

По информации от Генштаба, на Покровском направлении в течение суток остановили 58 штурмовых и наступательных действий РФ в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверевое, Котлино, Покровск, Удачное, Филия, Луч, Лисовка, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне также добиваются выхода Украины из Донецкой и Луганской областей.

