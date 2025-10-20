7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що днями ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла в центр Покровська. Під час просування росіяни вкотре порушили міжнародне гуманітарне право та вбили цивільних жителів.

Російські ДРГ у Покровську: деталі

Зазначається, що це відбулося у районі залізничного вокзалу. Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила та ліквідувала окупантів, які переховувалися в одному з приміщень. Перед цим російські найманці вбили кількох цивільних жителів Покровська.

В ДШВ додали, що оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійну перевірку точок проникнення у місто та посилюють патруль.

Протягом 18 та 19 жовтня українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ. Військові закликають цивільних осіб не пересуватися містом без крайньої потреби.

— У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити “сіру зону” навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, Росія суттєво збільшила кількість ударів КАБами по українській логістиці із використанням тактичної авіації. 12 жовтня ворог скинув на Покровську агломерацію 76 КАБів.

Покровськ на карті бойових дій

За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку протягом доби зупинили 58 штурмових і наступальних дій РФ у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

Тим часом президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни так само домагаються виходу України з Донецької та Луганської областей.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!