Для тебе Війна в Україні

Російські ДРГ прорвалися у центр Покровська та вбили цивільних — подробиці

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 20 Жовтня 2025, 12:00 2 хв.
Російські ДРГ прорвалися у центр Покровська та вбили цивільних — подробиці

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь