Россия использует женщин в штурмах — уникальные кадры из Часового Яра

Битва за стратегически важный Часов Яр в Донецкой области остается одной из самых горячих точек фронта. Российские войска продолжают попытки продвижения вперед, усиливая давление с разных направлений. Однако Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, отражая непрекращающиеся атаки врага.

Об этом в комментарии для hromadske рассказал Иван Петричак, начальник отдела коммуникаций 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которая участвует в обороне города.

Россияне начали привлекать женщин к штурмам

Во время недавних попыток штурма Часов Яра украинские военные заметили нечто необычное: в составе вражеских групп появились лица, которые визуально и по поведению напоминали женщин. Этот факт вызвал особый интерес и обеспокоенность.

— На этих кадрах, если внимательно присмотреться, по характерной походке и поведению человека в форме можно понять, что это женщина. Таких мы насчитали как минимум троих. И что интересно: одну из штурмовых групп вели именно женщины, — отметил Иван Петричак.

Этот факт может быть тревожным сигналом, свидетельствующим о серьёзных проблемах российской армии с укомплектованием личного состава и огромных потерях.

Привлечение к штурмовым операциям тех, кто обычно не выполняет подобные боевые задачи, может указывать на отчаянные попытки оккупантов заполнить пробелы в своих рядах.

— Ранее поступала информация от пропагандистских агентств, что противник планирует набирать женщин из колоний. И, вероятно, это то, что мы сейчас наблюдаем на участке фронта в Часовом Яре. За все время это первое такое качественное и четкое видеоподтверждение участия женщин в штурмовых группах. Но, возможно, я ошибаюсь, — добавил Петричак.

Оккупанты все чаще пытаются штурмовать Часов Яр

Днём ранее, 30 июля, оккупанты уже предпринимали попытки штурма позиций Сил обороны. По данным 11-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, который держит оборону Часов Яра, россияне задействовали две группы по шесть бойцов, с поддержкой двух бронированных машин.

— Однако попытка провалилась: штурмовая группа, в составе которой были как минимум три женщины, была остановлена на восточных окраинах Часов Яра, в районе Северный, — сообщили в корпусе.



Это опровергает заявление Минобороны РФ от 31 июля о полном захвате Часов Яра и видео, где российские военные якобы вошли в город с триколором.

Украинские военные назвали это пиар-акцией. По их словам, россияне установили флаги на разрушенных позициях, чтобы это сняли дроны, но каждая из этих точек была поражена, а оккупанты, установившие флаги, были уничтожены на месте.

По словам Петричака, Россия стремится захватить Часов Яр, так как это стратегически важная высота. Оккупанты хотят использовать её как плацдарм для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию.

Скриншот карты мониторингового проекта DeepState показывает, что бои продолжаются в городской застройке, часть города находится под контролем оккупантов. В течение года российские войска активно штурмовали позиции Сил обороны, иногда совершая до 20 штурмовых атак в день, используя КАБы и дроны типа Молния.

Однако, несмотря на интенсивность боёв, украинские защитники демонстрируют впечатляющую стойкость.

— За год противник не может похвастаться никакими успехами, кроме огромных потерь. Позиции удерживаются, враг постоянно несёт потери, пополняет их из резервов, использует разные батальоны для усиления 98-й Ивановской дивизии. Но успеха он тут не имеет, — резюмировал Петричак.

Согласно сводке Генштаба, россияне семь раз атаковали в районе Часов Яра. Враг активно наступает.

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