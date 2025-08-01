Для тебя Война в Украине

Россия использует женщин в штурмах — уникальные кадры из Часового Яра

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 августа 2025, 19:30
Россия использует женщин в штурмах — уникальные кадры из Часового Яра
Фото Facebook

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