Росія використовує жінок у штурмах — унікальні кадри з Часового Яру

Битва за стратегічно важливе місто Часів Яр на Донеччині продовжує залишатися однією з найгарячіших точок фронту. Російські війська постійно намагаються просунутися вперед, посилюючи тиск з усіх напрямків. Проте Збройні сили України стійко тримають оборону, відбиваючи безперервні атаки ворога.

Про це у коментарі для hromadske розповів Іван Петричак, начальник відділу комунікацій 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка бере участь в обороні міста.

Росіяни почали залучати жінок до штурмів

Під час нещодавніх спроб штурму Часового Яру українські військові помітили дещо незвичне: у складі ворожих груп з’явилися особи, які візуально та за поведінкою нагадують жінок. Цей факт викликав особливий інтерес та занепокоєння.

— На цих кадрах, якщо ви детально подивитеся, за характерною ходою та тим, як поводить себе людина у формі, можна зрозуміти, що це — жінка. Таких ми нарахували щонайменше три. І що цікаво: одну зі штурмових груп вели саме жінки, — наголосив Іван Петричак.

Ця обставина може бути тривожним сигналом для російської армії, що свідчить про значні проблеми з комплектацією особового складу та величезні втрати.

Залучення до штурмових операцій тих, хто зазвичай не виконує подібних бойових завдань, може вказувати на відчайдушні спроби окупантів заповнити прогалини у своїх рядах.

— Раніше була інформація від пропагандистських інформагенцій, що противник має намір набирати жінок з колонії. І, ймовірно, це ми бачимо зараз на відтинку фронту в Часовому Яру. На моїй пам’яті залучення жінок до штурмових груп росіян вперше так якісно і чітко зафільмовано саме в нашій зоні відповідальності. Але можу помилятися — сказав речник 24-бригади.

Окупанти частіше намагаються штурмувати Часів Яр

Днем раніше, 30 липня, окупанти вже намагалися штурмувати позиції Сил оборони. За даними 11 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, який тримає оборону Часового Яру, росіяни застосували дві групи по шість військових, залучивши для підтримки дві бойові броньовані машини.

— Проте спроба зазнала фіаско: штурмова група, до складу якої входили щонайменше три жінки, була зупинена на східних околицях Часового Яру, у районі Північний, — зазначили в корпусі.

Це спростовує заяви російського Міноборони, яке 31 липня гучно оголосило про повне захоплення Часового Яру та опублікувало відео з російськими військовими, які нібито зайшли в місто з триколором.

Українські військові назвали це піар-акцією. За їхніми словами, росіяни виставили прапори зі зруйнованих позицій, аби це зафільмували дрони, але кожна з цих точок була уражена, а окупанти, які виставляли прапори, загинули на місці.

За словами Івана Петричака, Росія прагне захопити Часів Яр, адже це — стратегічна панівна висота. Окупанти прагнуть використовувати її як плацдарм для подальшого наступу на Краматорсько-Слов’янську агломерацію.

Карта моніторингового проєкту DeepState показує, що бої тривають у міській забудові, і частина міста перебуває під контролем окупантів. Протягом року російські війська активно штурмували позиції Сил оборони, подекуди здійснюючи до 20 штурмових дій за день та застосовуючи КАБи і дрони типу “Молнія”.

Проте, попри інтенсивність боїв, українські захисники демонструють стійкість, яка вражає.

— Упродовж року противник чимось похвалитися, якимось успіхом, крім своїх величезних втрат, не може. Позиції стоять, противник постійно зазнає втрат, поповнює ті втрати з резервів, застосовує різноманітні окремі батальйони, аби посилити 98 Іванівську дивізію. Але успіху він тут не має, — підсумував Петричак.

У зведенні Генштабу було сказано, що росіяни сім разів атакували у районі Часового Яру. Ворог активно наступає.

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