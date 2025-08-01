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Росія використовує жінок у штурмах — унікальні кадри з Часового Яру

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Серпня 2025, 19:30
Росія використовує жінок у штурмах — унікальні кадри з Часового Яру
Фото Facebook

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