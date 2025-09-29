Россия применяет танкеры для дроновых атак по Европе — Зеленский

В последние недели Россия то и делает, что эскалирует ситуацию по всему Европейскому континенту. Ежедневно дроны, вероятно, связанные с Кремлем, фиксируют над стратегическими объектами разных стран.

Пока никакого ответа от Европы не последовало. Однако украинская разведка уже узнала подробности о том, как оккупанты запускают дроны для атак по Европе.

Россия использует танкеры для атак по Европе

Во время своего вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка раскрыла детали о запуске дронов над территорией европейских стран.

Об этом сообщила украинская разведка.

— На неделе ожидаем решений Европы относительно давления на Россию — по меньшей мере, новый пакет санкций должен быть. Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота России.

Есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами против европейских стран.

Это еще одно свидетельство, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров, по меньшей мере, для теневого флота, — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на сильные шаги от США. Трамп во время разговора с Зеленским назвал инструменты, которые могут подтолкнуть Россию к изменению позиции.

