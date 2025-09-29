Росія застосовує танкери для дронових атак Європи — Зеленський

Протягом останніх тижнів Росія те й робить, що ескалює ситуацію по всьому Європейському континенту. Щодня дрони, які, ймовірно, повʼязані з Кремлем, фіксують над стратегічними обʼєктами різних країн.

Поки ніякої відповіді від Європи не було. Однак українська розвідка вже дізналася подробиці про те, як окупанти запускають дрони для атак по Європі.

Більше про це — далі у матеріалі.

Росія використовує танкери для атак по Європі

Під час свого вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка виявила деталі щодо запуску дронів над територією європейських країн.

Про це доповіла українська розвідка.

— На тижні очікуємо рішень Європи щодо тиску на Росію — щонайменше новий пакет санкцій має бути. Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії.

Є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами проти європейських країн.

Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту, — зазначив Зеленський.

Він також додав, що наразі Україна розраховує на сильні кроки від США. Трамп під час розмови з Зеленським назвав інструменти, які можуть підштовхнути Росію змінити позицію.

Росіяни продовжують тиснути на полі бою в Україні. Про нову тактику “тисячі порізів” під Покровськом, читай у нашому іншому матеріалі.

