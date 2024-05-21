Срок действия заключения ВЛК: как изменились сроки годности к военной службе в соответствии с постановлением Кабмина

Срок действия заключения ВВК будет зависеть от того, в какой именно период лицо призывного возраста проходило военно-врачебную комиссию. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №560.

Какой срок действия заключения ВВК

Согласно постановлению Кабмина №560, срок действия заключения военно-врачебной комиссии может быть разным.

Если резервист или военнообязанное лицо проходило ВВК в мирное время, то их справка могла быть действительна в течение пяти лет.

Однако если лицо проходит медицинское обследование, по результатам которого определяется его пригодность к службе, во время мобилизации и военного положения, то срок действия заключения ВВК будет составлять только один год.

В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводом о годности к военной службе составляет один год.

Вместе с тем, резервистов и военнообязанных, прошедших ВВК в мирное время и назначенных на комплектование воинских частей (учреждений) с вручением мобилизационных распоряжений, могут призвать на военную службу именно по имеющимся выводам медицинского осмотра, проведенного ранее.

Поэтому повторно проходить комиссию таким лицам не потребуется, если нет жалоб на здоровье.

Если же лицо ранее не проходило медицинское обследование, то во время мобилизации его могут направить на ВВК, чтобы иметь вывод о пригодности к военной службе.

Те граждане, которые прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных и находятся на военном учете по состоянию на момент вступления в силу Указа президента об объявлении мобилизации, не направляются на медицинское освидетельствование. В случае необходимости пройти ВВК, они могут быть вызваны повесткой.

Если ты не соглашаешься с заключением комиссии, тогда читай, можно ли обжаловать решение ВВК и как это сделать.

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