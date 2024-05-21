Термін дії висновку ВЛК: як змінились строки придатності до військової служби згідно з постановою Кабміну

Термін дії висновку ВЛК залежатиме від того, у який саме період особа призивного віку проходила військово-лікарську комісію. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України №560.

Який термін дії висновку ВЛК

Відповідно до постанови Кабміну №560, термін дії висновку військово-лікарської комісії може бути різним.

Якщо резервіст чи військовозобов’язана особа проходили ВЛК у мирний час, то їхня довідка могла бути дійсною протягом п’яти років.

Проте якщо особа проходить медичний огляд, за результатами якого визначається її придатність до служби, під час мобілізації та воєнного стану, то термін дії висновку ВЛК буде становити лише один рік.

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Разом з тим, резервістів та військовозобов’язаних, які пройшли ВЛК у мирний час та були призначені на комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень, можуть призвати на військову службу саме за наявними висновками медичного огляду, який було проведено раніше.

Тому повторно проходити комісію таким особам не буде потрібно, якщо немає скарг на здоров’я.

Якщо ж особа раніше не проходила медичний огляд, то під час мобілізації її можуть направити на ВЛК, щоб мати висновок про придатність до військової служби.

Ті громадяни, які прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних та перебувають на військовому обліку станом на момент набрання чинності Указом президента про оголошення мобілізації, не направляються на медичний огляд. У разі потреби пройти ВЛК, їх можуть викликати повісткою.

Якщо ж ти не погоджуєшся з висновком комісії, тоді читай, чи можна оскаржити рішення ВЛК та як це зробити.

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