“Непонятная эскалация войны”: реакция США на атаку РФ Орешником

Темми Брюс, заместитель постоянного представителя США при ООН, считает атаку на Львовщину с использованием Орешника эскалацией.

Кроме того, как пишет Радио Свобода, по словам Брюс, Украина и РФ должны искать пути к урегулированию конфликта из-за мирных усилий, возглавляемых Трампом.

Реакция США на атаку России Орешником

Как отметила заместительница, именно использование этой баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд, — это очередная и непонятная эскалация войны несмотря на то, что США сотрудничают с Киевом, другими партнерами и РФ с целью прекращения войны с помощью переговоров.

Она добавила, что подобные действия РФ сильно рискуют расширить и усилить эту войну.

Мы осуждаем постоянные усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру, — отметила Брюс и добавила, что такие нападения являются насмешками в отношении дела мира, имеющего первостепенное значение для мира и президента США.

Она призвала РФ, Украину и Европу к дальнейшему стремлению к миру, чтобы положить конец этой войне.

Ранее мы писали, что США атаковали Венесуэлу — читай в материале, в чем причина конфликта между государствами.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!